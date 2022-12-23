بعقد مدته 7 سنوات.. ماركا الإسبانية: رونالدو على وشك الانتقال للنصر السعودي

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وشك توقيع عقد مدته 7 سنوات مع نادي النصر السعودي، وأن القميص رقم 7 المفضل لدى رونالدو ينتظره حاليًّا في النادي.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أن تفاصيل العقد كالآتي:

عامان ونصف لاعبا مع النصر.

بعد ذلك يعمل سفيرًا للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو لم يعط بعد الضوء الأخضر الحاسم لنادي النصر، إلا أن اللاعب قد يصل إلى الرياض في أي وقت لتوقيع العقد. وأضافت أن النصر سيتخلى عن 3 لاعبين من أجل ضمان أن يتوافق تسجيل رونالدو مع لوائح اللعب المالي النظيف.

وأفادت ماركا بعدم دقة الأنباء عن دفع 200 مليون يورو لرونالدو في الموسم، وقالت إن هذا المبلغ سيتم دفعه للاعب في المدة المحددة بعامين ونصف مع النادي، على أن يزيد المبلغ عندما يصبح سفيرا للملف الثلاثي.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو حاول الاستمرار في أوربا مع ناد كبير يلعب في دوري الأبطال لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وفي مقابلة صحفية، فجر رئيس آنتراخت فرانكفورت، الألماني أكسل هيلمان، مفاجأة بقوله إن رونالدو “عُرض علينا” و”لديّ شعور بأنه عُرض على كل أندية دوري أبطال أوربا”. وتأهل هذا النادي الألماني إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، وسيواجه نابولي في الدور المقبل.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد فسخ بالتراضي عقد رونالدو قبل شهر، وذلك عقب لقاء تلفزيوني هاجم فيه النجم البرتغالي بشدة إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.