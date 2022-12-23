المغرب.. انفجار في مدينة المحمدية غربي البلاد بسبب حريق بمستودع لتخزين الغاز (فيديو)

شهدت مدينة المحمدية شمالي المغرب، مساء الخميس، انفجار مستودع لتخزين الغاز دون أن يخلف خسائر في الأرواح، وفق إعلام محلي.

وقال موقع العمق المغربي (غير حكومي)، إن “النيران اندلعت في مستودع تابع لشركة (أفريقيا غاز)، قبل أن يتطور الأمر إلى وقوع انفجار ضخم هز المنطقة، حيث يقع المستودع قرب معمل لصنع قنينات الغاز”.

انفجار يهز مدينة المحمدية المغربية، إثر اندلاع حريق بمستودع لتخزين الغاز.#المغرب pic.twitter.com/mvppog2FDv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2022

ولفت إلى أن “أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة، في حين تعمل السلطات بمدينة المحمدية، على محاصرة الحريق، لتجنب انتشار النيران”.

كما بث ناشطون مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق الحادثة.