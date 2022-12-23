استشهاد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة كفر قاسم (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني نعيم بدير برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي بالداخل المحتل.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الشهيد نعيم بدير حاول تنفيذ عملية إطلاق نار ودهسٍ أسفرت عن إصابة شرطيَّـين بجروح طفيفة.

وأشاد رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد بعمل الشرطة الإسرائيلية، وتعاملها مع ما وصفه بأنه “عملية تخريبية”.

من جهتها، نفت عائلة الشهيد نعيم بدير أن يكون ابنُها قد هاجم عناصر الشرطة الإسرائيلية، وقالت إنه “قُـتل بدم بارد ورواية الشرطة كاذبة”.

وأضافت أن “الشرطة بعد أن قتلت ابننا نعيم، اقتحمت البيت ودمرته كليًا أمام الأطفال الذي صرخوا وبكوا وارتعبوا من تصرفاتهم”.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تعاملت مع الواقعة في كفر قاسم على أنها “عملية تخريبية معادية”، زاعمة أن عنصريها تعرضا لإطلاق نار ودهس.

وأضافت أن عددًا من عناصرها أجروا عمليات بحث عن مشتبهين آخرين.

وقال ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن حكومة الاحتلال المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بقيادة بن غفير رفعت شعار التصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفًا أنها “بدأت في القيام بعميات استفزازية وجس نبض المقاومة في جنين ونابلس”.

وأضاف الأخرس في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن الحكومات الإسرائيلية جميعها يمينية كانت أو يسارية متطرفة. مؤكدًا أن حكومة نتنياهو ستمارس مزيدًا من الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني ومحاصرته وتخويفه، على حد قوله.

وتابع: فصائل المقاومة الفلسطينية التي نجحت في هزم شارون قادرة على هزم حكومة نتنياهو وايتمار بن غفير.