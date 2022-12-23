أوكرانيا بحاجة إليه وروسيا تهدد باستهدافه.. ما هو نظام باتريوت للدفاع الجوي؟

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستقدم مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة ماسّة إليه لصدّ الهجمات الروسية.

ما هو نظام باتريوت؟

هو نظام دفاع صاروخي من نوع أرض-جو، طورته شركة (رايثيون تكنولوجيز)، ويعتبر من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في ترسانة الولايات المتحدة.

واستُخدم هذا النظام أول مرة في القتال خلال حرب الخليج عام 1991، مع نشر مجموعات منه لحماية المملكة العربية السعودية والكويت وإسرائيل، واستُخدم لاحقًا أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وهو نظام متنقل يشتمل عادة على رادار قوي ومحطة تحكم ومولد طاقة ومحطات إطلاق ومركبات دعم.

ولهذا النظام قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم، فالصاروخ باك-2 يستخدم رأسا حربيا متفجرا، أما الصاروخ باك-3 الأحدث فيستخدم تقنية متقدمة للإصابة بغرض القتل.

ما التكلفة؟

تبلغ تكلفة مجموعة باتريوت الحديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار، منها 400 مليون للنظام و690 مليون للصواريخ في البطارية، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وقامت الشركة المصنعة، ببناء أكثر من 240 نظام باتريوت تستخدمها حاليا 18 دولة بينها الولايات المتحدة. وطلب هذا النظام مرتفع في الشرق الأوسط، وقالت الشركة إن النظام اعترض أكثر من 150 صاروخا باليستيا في القتال منذ 2015.

كيف سيساعد أوكرانيا؟

قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي للحماية من وابل الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة. وحتى الآن، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا زوجين من أنظمة صواريخ أرض-جو المتقدمة.

ونظام باتريوت مُصمّم أصلا لاعتراض هجمات بالطائرات والصواريخ الباليستية، لكن يمكنه أيضا إسقاط طائرات “انتحارية” مُسيّرة دأبت روسيا على إطلاقها لضرب البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

لكن النظام سيكون وسيلة مكلفة جدًّا لتدمير طائرات مُسيّرة لا تكلف سوى آلاف الدولارات.

ويقول مسؤولون وخبراء إن نظام باتريوت سينقذ على الأرجح الأرواح من الصواريخ القادمة، لكن لا يرجح أن يغير مسار الصراع المستمر منذ نحو 10 أشهر لأنه نظام دفاعي.

متى يصل إلى أوكرانيا؟

لن تتمكن أوكرانيا من نشر صواريخ باتريوت في ساحة المعركة قبل بضعة أشهر. وقال مسؤولون أمريكيون إن نظام باتريوت سيصل أولا إلى ألمانيا حيث ستتدرب قوات أوكرانية هناك على كيفية استخدامه.

وقد يستغرق التدريب شهورا لأن كل جزء من النظام يتطلب عشرات الجنود لتشغيله، وسيتعين على أوكرانيا بعد ذلك أن تقرر كيف وأين تنشر هذا النظام دون أن تدمره القوات الروسية.

“منظومة متقادمة”

من جانبها هددت روسيا بأن نظام باتريوت سيكون هدفا مشروعا للضربات الروسية. وقالت إن تزويد أوكرانيا بباتريوت لن يسهم في تسوية الصراع كما أنه لن يحول بين روسيا وبين تحقيق أهدافها.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن باتريوت “منظومة أسلحة قديمة يمكن روسيا مواجهتها”. وأضاف أنها “متقادمة للغاية” ولا تعمل مثل منظومة إس-300 الروسية”. وقال “حسنا، سنأخذ هذا في الحسبان وسنجد سبيلا للمواجهة دائما”.