ألقت باللوم على أذربيجان ووجهت اتهامات لروسيا.. أرمينيا: ناغورنو كاراباخ تعاني نقص الغذاء

قال رئيس الوزراء الأرميني (نيكول باشينيان) إن منطقة ناغورنو كاراباخ تعاني نقصا في الغذاء بسبب حصار دخل أسبوعه الثاني محملا أذربيجان المسؤولية عنه.

وانتقد باشينيان في حديث أمس الخميس، قوات حفظ السلام الروسية لعدم إبقائها “ممر لاتشين” مفتوحا وهو الطريق البري الذي يمر في أذربيجان ويربط أرمينيا بجيب ناغورنو كاراباخ حيث يعيش حوالي 120 ألفا من الأرمن.

8 days Lachin corridor is closed by #Az and people of Nagorno Karabakh are stuck on the roads in the cold, families are finding themselves in different sides of the blockade. Citizens with serious health problems are deprived of medicine and health service. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) December 19, 2022

وهذه المنطقة معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان لكن أغلب سكانها من الأرمن وانفصلت بعد حرب في أوائل التسعينيات، واستعادت أذربيجان في 2020 أراضي في المنطقة وحولها بعد حرب قصيرة انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية.

وكشف باشينيان لحكومته أن الوضع الإنساني في المنطقة “صعب للغاية” جراء “الحصار غير القانوني الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين”.

وقال إنه قدم اقتراحات لباكو لرفع الحصار عن الطريق الذي شهد مواجهة بين مجموعة مدنيين من أذربيجان يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة وقوات حفظ السلام الروسية.

وتقول أذربيجان إن النشطاء يشاركون فعليا في احتجاج ضد التعدين غير القانوني الذي يقوم به الأرمن في المنطقة وإن قوات حفظ السلام الروسية هي التي أغلقت الطريق.

واتهم باشينيان قوات حفظ السلام بعدم تنفيذ المهمة التي أوكِلت إليها التي قال إنها “بالتحديد منع مثل هذه الأفعال غير القانونية، وإبقاء ممر لاتشين تحت السيطرة على وجه الخصوص”.

The leaders of Artsakh and Armenia urged the international community to deploy monitoring missions to as Azerbaijan continues its blockade of the Lachin Corridor. https://t.co/G5W2eUSDfW pic.twitter.com/fDIq3uzgv5 — Asbarez News (@Asbarez) December 23, 2022

حفظ السلام

من جانبه قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن قوات حفظ السلام الروسية، التي نُشرت بعد الحرب الأخيرة في عام 2020، تعمل على حفظ السلام والنظام وفقا لتفويضها.

ويعتمد الأرمن في ناغورنو كاراباخ على ممر لاتشين للحصول على إمدادات الغذاء والأدوية والوقود والسلع الأساسية الأخرى.

وقال باشينيان “المئات من العائلات لا تزال منقسمة على جانبي منطقة الإغلاق، في ناغورنو كاراباخ نقص في عدد من السلع الأساسية، بما في ذلك الطعام” ودعا إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوربا إلى المنطقة.

11-й день блокады Нагорного Карабаха: смерть пациента, дефицит продуктов и лекарствhttps://t.co/k3pwropxQt — CIVILNET (@CivilNetTV) December 23, 2022

وفي السياق قال البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان تحدث بشكل منفصل مع كل من مساعد الرئيس في أذربيجان وأمين مجلس الأمن في أرمينيا.

وذكر البيان أن سوليفان أشار “إلى القلق المستمر إزاء إعاقة الوصول إلى ممر لاتشين والتداعيات الإنسانية المتزايدة لهذا الوضع، ودعا إلى إعادة حرية الحركة بشكل كامل في الممر”.

A meeting scheduled to take place in Moscow b/w the foreign ministers of Armenia, Azerbaijan and Russia has been canceled at the insistence of Yerevan, which cited the ongoing blockade of Artsakh by Azerbaijan as a reason. https://t.co/mE9aOycnWU pic.twitter.com/EhhTxeQ27K — Asbarez News (@Asbarez) December 23, 2022

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع السلطات في أذربيجان وقوات حفظ السلام الروسية إلى ضمان مرور السيارات التي تحمل بضائع إنسانية، وقالت “كلما طال أمد تعطيل السلع والخدمات الأساسية، زاد الخطر على المدنيين”.

وتفاقم الأزمة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق سلام، وتحدث انتهاكات متكررة للهدنة التي تم التوصل إليها في 2020، حيث قُتل أكثر من 200 جندي من الجانبين في موجة قتال في سبتمبر/ أيلول.