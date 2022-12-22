“الأفضل أداءً”.. 5 لاعبين شباب لفتوا الأنظار في مونديال قطر 2022

أثبت كأس العالم أنه المنصة الكبرى لعرض مواهب كرة القدم، حيث لفت العشرات من اللاعبين الشباب الانتباه بكفاءتهم وشجاعتهم في أكبر حدث رياضي.

وفي مونديال قطر 2022 تألق 5 لاعبين شباب لفتوا الأنظار بأدائهم المتميز و”الأفضل”، وفق تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهم:

عز الدين أوناحي (المغرب)

كانت حكاية المغرب الخيالية التي وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم بمجهود جماعي لا بفضل لاعب أو اثنين، لكن أداء عز الدين أوناحي البالغ من العمر 22 عامًا في خط وسط أسود الأطلس لفت الانتباه بالتأكيد.

كان المغرب يلعب عادة بخطة 4-3-3، مما يعني أن هناك تركيزًا على الصلابة الدفاعية، جنبًا إلى جنب مع القدرة على امتلاك الكرة عندما كان رجال وليد الركراكي لديهم القدرة على نقلها إلى الجزء الآخر من الملعب لتخفيف الضغط على الخط الخلفي.

وكان أوناحي رائعًا في كلا الجانبين، حيث أكمل 10 مراوغات من أصل 12 في البطولة (أعلى معدل نجاح لجميع اللاعبين في قطر الذين حاولوا بـ8 على الأقل)، وكان ثالث أكثر اللاعبين إكمالًا للتمريرات من جانب زملائه في الفريق المغربي برصيد 216.

لقد حقق كل هذا بينما كان مبهرًا بتحكمه الدقيق ومهارته، حيث أثبت لاعب نادي “أنجيه” أنه من أهم اللاعبين في المنتخب.

جوسكو غفارديول (كرواتيا)

كان غفارديول جوهرة متلألئة في قطر، حيث تصدّر اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا المشهد في كرواتيا وحقق ميدالية برونزية في كأس العالم.

وعلى الرغم من أن نجم نادي لايبزيج الألماني سجل في المونديال الفوز بالمركز الثالث على المغرب، فإن تأثيره كان أكثر من هدفه، حيث كان ضمن خط دفاع استقبل مرماه هدفًا واحدًا فقط خلال مرحلة المجموعات ولم يتلق فريقه أي هزيمة.

وكان غفارديول في المركز السابع في أكبر عدد من التدخلات في المسابقة من بين جميع لاعبي قلب الدفاع ومنع ثاني أكبر عدد من التسديدات، حيث ألقى المدافع بجسده على الخط عندما كانت بلاده في أمس الحاجة إليه.

جود بيلينغهام (إنجلترا)

أدى الصعود السريع لبيلينغهام على مستوى الأندية إلى تطوره من اختيار هامشي في كأس الأمم الأوربية 2020 إلى لاعب أساسي في قطر والفارق الزمني 18 شهرًا.

وأعطت قدرته على اللعب على الجانب الأيسر في خط وسط ثلاثي للمشاركة بصفة أساسية مع المنتخب الإنجليزي، قدم بيلينجهام أداءً مثيرًا للإعجاب ضد السنغال.

وصرح النجم روي كين بأنه لم ير لاعب خط وسط يلعب مثل بيلينجهام منذ سنوات، حيث قام صاحب القميص رقم 22 بصناعة هدف بطريقة رائعة لهندرسون وساهم في فوز إنجلترا بثلاثية.

يونس موسى (الولايات المتحدة)

يونس موسى محور منتخب إمريكا

خريج اكادمية ارسنال سابقاً pic.twitter.com/V4GbTzio9h — ناشط ارسنالي (@TacticAFC) November 21, 2022

ربما تكون الولايات المتحدة قد ذاقت طعم الفوز مرة واحدة فقط في مونديال قطر، لكن فريق المدرب جريج برهالتر نال استحسانًا لحيويته وطاقته أثناء مشاركته في البطولة، مع وجود ثلاثي خط الوسط المكون من تايلر آدامز، ويستون مكيني ويونس موسى.

موسى خريج أكاديمية آرسنال للشباب، يلعب الآن مع نادي فالنسيا الإسباني وقد خاض بالفعل 23 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، ولفت الأنظار بأسلوبه المليء بالإثارة حيث حقق 10 تدخلات واعتراضات في 4 مباريات.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، 4 مراوغات، لم يتفوق عليه أي لاعب من منتخبه سوى سيرجينو ديست، وصنف موسى بين لاعبي خط الوسط الآخرين في البطولة.

جوليان الفاريز (الأرجنتين)

بينما فاز إنزو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، دخل جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية بقوة في نهاية دور المجموعات وظل فيها حتى النهاية.

وافتتح جوليان سجل أهدافه في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد بولندا، حيث سدد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى الزاوية العليا، قبل أن يسجل مجددًا في مباراة دور الـ16 ضد أستراليا بعدما استغل خطأ الحارس ماتيو ريان.

وستبقى مشاركته في الأذهان كثيرًا لهدفه الرائع الذي أحرزه ضد كرواتيا في نصف النهائي بمجهود فردي رائع، قبل أن يعود ويسجل في نفس المباراة بعد صناعة رائعة من ليونيل ميسي.