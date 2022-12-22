من دموع نيمار ورونالدو إلى تتويج ميسي.. فيفا يعرض رحلة 5 نجوم في مونديال قطر

انتهت بطولة كأس العالم في الدوحة، بعد منافسة حامية بين اثنين من أعظم لاعبي العالم هما ليونيل ميسي وكيليان مبابي، وبينهما عدد من نجوم اللعبة الأشهر عالميًا، وألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظرة على مشوارهم.

كريستيانو رونالدو.. “خيبة الأمل”

في عامه الـ37 وبعد بداية صعبة للموسم على صعيد الأندية، كان كريستيانو رونالدو حريصًا على التألق في منافسات قطر22، وبدأت البطولة جيدًا بالنسبة للنجم البرتغالي، إذ سجل في مباراة الفوز المثير على غانا 3-2.

لكن الأمور اختلفت بعد ذلك، حيث أصبح بديلًا من مباراة دور الـ16، ورغم ذلك بقي صامتًا حتى الخروج بالخسارة أمام المغرب (1-0) غادر البطولة بالدموع ولكن الأسطورة البرتغالية يبقى اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم، الذي استطاع التسجيل في 5 نسخ.

نيمار.. “عزاء وحيد”

بعد الإخفاق في عامي 2014 و2018، كانت البرازيل مع نيمار في مهمة لإعادة أمجاد الماضي المجيد، وتعرض نيمار للإصابة خلال المباراة الأولى أمام صربيا، لكنه عاد بقوة في مباراة دور الـ16 محرزًا هدف وصانعًا لآخر أمام كوريا الجنوبية.

ومن جديد سجل هدفًا ضد كرواتيا في ربع النهائي لكنه لم يستطع منع خروج بلاد السامبا بركلات الترجيح.

والعزاء الوحيد للاعب صاحب الـ30 عامًا كان معادلته الرقم القياسي الذي يحمله الملك بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ77 هدفًا.

لوكا مودريتش.. “المقاتل”

وصيف عام 2018، صانع الألعاب، كتب صفحة جميلة في تاريخ كرواتيا في كأس العالم- ممتلكًا القوة والمرونة مثل فريقه- ساهم مودريتش في الرحلة الجميلة التي قادت كرواتيا للمركز الثالث.

وأصبح في عامه الـ37، الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كرواتيا، ولكنه ليس راضيًا بعد وقد عبر عن رغبته مؤخرًا بالاستمرار في اللعب على المستوى الدولي.

🔎 | FOCUS Luka Modrić in the #FIFAWorldCup knockout stages: 👕 6 apps

⏱️ 668' played

👌 107.7 touches p/g

👟 88.1% accurate passes

🏁 81.4% accurate final third passes

💨 72.2% successful dribbles

🔫 3 pen. shootout goals

📈 7.45 avg Sofascore rating Big. Game. Player. 🇭🇷💫 pic.twitter.com/Q0vKD6MY0k — Sofascore (@SofascoreINT) December 12, 2022

كيليان مبابي.. “مثير للإعجاب”

يُحب نجم باريس سان جيرمان الأحداث الكبيرة، كان بارزًا جدًا في تتويج فرنسا باللقب عام 2018، وقدم أداءً أفضل خلال 2022، وتُوج هدافًا للبطولة برصيد 8 أهداف تضمنت ثلاثية في المباراة النهائية.

وفي عامه الـ23، حقق مبابي لقبًا لكأس العالم، وحل وصيفًا وفاز بالحذاء الذهبي وامتلك الرقم القياسي لعدد الأهداف في المباريات النهائية (4 أهداف خلال النهائي في عامي (2018 و2022). مثير للإعجاب ببساطة.

ليونيل ميسي.. “سيد اللعبة”

هذا هو الكأس الوحيد المفقود في مسيرة ليو ميسي الذهبية، بالإضافة لوصوله إلى قمة العالم مع منتخب بلاده، لم يُخيب النجم الأرجنتيني صاحب الرقم 10 الآمال.

تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة واستطاع التسجيل في جميع مراحلها، من دور المجموعات حتى النهائي أمام فرنسا، أرجنتين ميسي انتصرت أخيرًا وبعد 36 عامًا من التتويج بقيادة مارادونا.