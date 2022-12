مترو الدوحة وترام لوسيل ينقلان أكثر من 18 مليون راكب خلال المونديال

سجل مترو الدوحة وترام لوسيل رقما قياسيا على صعيد عملياتهما التشغيلية وأعداد الركاب المنقولين، طوال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

فقد أعلنت شركة سكك الحديد القطرية “الريل”، في بيان صدر عنها، أمس الأربعاء، أن إجمالي مستخدمي شبكتي المترو والترام، خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بلغ 18.2 مليون راكب، بواقع 17.4 مليون للمترو، و800 ألف للترام.

وأوضحت الشركة أن المعدل اليومي المسجل لمستخدمي المترو بلغ 600 ألف راكب، مقابل 27 ألف راكب صعدوا الترام، في حين بلغ عدد رحلات قطارات المترو المسيرة، خلال الفترة ذاتها 79 ألف رحلة، قطعت فيها مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وتجاوزت المسافة التي قطعها الركاب 200 مليون كيلومتر.

وشهدت خدمات المترو والترام إقبالًا كبيرًا من جانب جماهير كأس العالم، خاصة خلال الـ13 يومًا الأولى من البطولة، التي شهدت إقامة مباريات دور المجموعات؛ إذ سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري في تاريخ البطولة.

وأسهم المترو والترام في تقديم تجربة تنقل آمنة، أتاحت للجمهور فرصة حضور 4 مباريات في يوم واحد بدور المجموعات، والتنقل بين مختلف مناطق الفعاليات المرتبطة بشبكتيهما. وخلال هذه الفترة، كانت قطارات مترو الدوحة بين أكثر القطارات ازدحامًا في العالم.

مقتطفات من فعالية شركة الرّيل للاحتفال بنجاح الخطة التشغيلية لمترو الدوحة وترام لوسيل خلال بطولة كأس العالم. #ننقل_العالم

Highlights from Qatar Rail celebration marking the success of the Doha Metro and Lusail Tram operational plan during the FWC tournament. #MovingTheWorld pic.twitter.com/Hyz4NSnUnh

— Qatar Rail (@QatarRail) December 21, 2022