رئيس بعثة منتخب المغرب بمونديال قطر: تجربة أسود الأطلس أبهرت العالم وهذا هو سر النجاح (فيديو)

قال عبد الحميد أبرون رئيس بعثة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 إن السر في نجاح أسود الأطلس ووصولهم إلى نصف نهائي كأس العالم يعود إلى المدرب الوطني الشاب وليد الركراكي.

وأضاف أن المدرب المغربي تمكن خلال فترة قصيرة من توحيد جميع اللاعبين على لغة كروية واحدة والتعاون والتعامل كأسرة موحدة، إلى جانب الإدارة الجيدة التي ساهمت في تهيئة جميع الظروف لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف أبرون لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الفريق المغربي قدم تجربة كروية متميزة في الوقت الذي كانت فيه الكثير من الفرق الكبرى تستبعد ذلك.

وتابع “حققنا مفاجأة سارة لأننا كنا مقتنعين بأن هذا الفريق الشاب الذي يصل معدل الأعمار فيه إلى نحو 22 سنة قادرعلى المضي بعيدًا في مونديال قطر. وهو الأمر الذي تحقق”.

وشدد أبرون على أن الجمهور المغربي كانت له المساهمة الأكبر في هذا النجاح موضحًا أن مجموع المشجعين المغاربة في دول الخليج وصل عددهم إلى نحو 200 ألف مشجع، أظهروا دعمهم الكبير للمنتخب داخل الملاعب و خارجها.

🎥 شاهد | العاهل المغربي 🇲🇦 محمد السادس يستقبل أعضاء بعثة المنتخب المغربي في القصر الملكي بالرباط pic.twitter.com/yhZK4ukExK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

وقال أبرون إن هذا الإنجاز التاريخي توج باستقبال ملكي لجمع أفراد بعثة المنتخب إلى مونديال قطر وتوشيح اللاعبين بحضور أمهاتهم بأوسمة ملكية.

وبثت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغربية، مقطع فيديو أظهر لحظة تكريم وتحية الجماهير الذين أسهموا في حفل استقبال المنتخب المغربي العائد من قطر بعد مشاركة تاريخية في المونديال.

وأظهرت المقاطع المصورة، الجماهير التي كانت مصطفة في شوارع العاصمة الرباط وهي تصفق طويلًا للاعبين، خلال مرور الحافلة المكشوفة التي احتفل فيها أسود الأطلس بتحقيقهم المركز الرابع في كأس العالم.

وخلص أبرون إلى القول بأن حضور الأمهات في الملاعب لدعم أبنائهن شكل تجربة غير مسبوقة في النسخ السابقة للمونديال، موضحًا أن حضور الأمهات إلى القصر الملكي خلال عملية التكريم يؤكد أن التجربة المغربية قادرة على تقديم صورة مغايرة عن العرب والإسلام في الداخل والخارج.