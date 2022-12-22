خبير قانوني: حكومة الدبيبة تريد إخراج ليبيا من عباءة الإرهاب عبر تسليم واشنطن المتهم بتفجير لوكيربي (فيديو)

قال الباحث والخبير في القانون الدولي حمزة علي إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تريد الخروج من تحت عباءة دعم الإرهاب وإبراء ذمة الليبيين من التهم التي طالتهم خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي.

وأضاف حمزة في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن اتفاقية مونتريال لحماية الملاحة الجوية تؤكد أنه طالما لن يتحرك الادعاء العام الليبي لمتابعة المتهم الرئيسي في القضية، فإن من واجب الدولة الليبية الاستجابة لطلب الدولة المتضررة الولايات المتحدة الأمريكية ومنحها محاكمة المتهم على أراضيها.

وشدد الخبير القانوني الليبي قائلا “السياق العام لا يسمح للحكومة الليبية باعتماد موقف مغاير للطلب الأمريكي”، مشددا على أن الدبيبة لا قدرة له على معارضة هذا الطلب.





من جهته قال نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي الليبي إن تسليم المتهم أبو عجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة كان متوقعا بالنظر إلى نتائج التحقيقات التي أجريت عام 2017 وأثبتت تورطه في تفجير طائرة لوكيربي.

وأضاف “حكومة الدبيبة تريد الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن ووقف جميع التصريحات التي تتهم ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي برعاية الإرهاب”.

وفي تغريدة على تويتر، قال الدبيبة “إن الليبيين تعرضوا لحملة تضليل واسعة بهذا الشأن”، مشيرا بذلك إلى ما يمكن وصفه بأنه رفض سياسي وشعبي ليبي واسع لتسليم أبو عجيلة محمد مسعود المريمي، وهو مسؤول أمني سابق في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

أرحب بتأكيد #الولايات_المتحدة_الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من #الإنتربول، وهو ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة.#ليبيا #الدبيبة #حكومة_الوحدة_الوطنية — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 20, 2022

وكانت السفارة الأمريكية في طرابلس أعلنت في بيان أن عملية نقل المتهم بتفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية في ديسمبر/كانون الأول 1988 من ليبيا إلى أمريكا لمحاكمته، كانت قانونيّة ونُفذت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وشدد العمير على أنه ليست هناك جهة ليبية لا تريد إغلاق هذا الملف، خاصة في ظل الخلافات السياسة التي تمزق البلاد.

وقال “بالنظر إلى التحقيقات التي أثبتت تورط أبو عجيلة مسعود في تفجير الطائرة، فإن من مصلحة جميع الليبيين محاكمته في الولايات المتحدة”، موضحا أنه سيحظى هناك بمحاكمة عادلة.