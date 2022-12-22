تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بيروت
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
رئيس الوزراء اللبناني يفتتح منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان “لبنان .. الطريق إلى النفط”.
موسكو
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
إدلب
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة ترصد أوضاع النازحين في مخيمات الشمال السوري مع استمرار هطول الأمطار.
تونس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ندوة لنقابة الصحفيين التونسيين بعنوان ” المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام”.
أنقرة
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية التركي ونظيره السويدي.
غزة
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
افتتاح أكبر جدارية للمسجد الأقصى في قطاع غزة.
موسكو
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
اجتماع لمجلس سياسة الدولة الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.
برلين
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الدنماركي.
واشنطن
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.