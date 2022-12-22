تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بيروت

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

رئيس الوزراء اللبناني يفتتح منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان “لبنان .. الطريق إلى النفط”.

موسكو

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

إدلب

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة ترصد أوضاع النازحين في مخيمات الشمال السوري مع استمرار هطول الأمطار.

تونس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة لنقابة الصحفيين التونسيين بعنوان ” المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام”.

أنقرة

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية التركي ونظيره السويدي.

غزة

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

افتتاح أكبر جدارية للمسجد الأقصى في قطاع غزة.

موسكو

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اجتماع لمجلس سياسة الدولة الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

برلين

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الدنماركي.

واشنطن

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.