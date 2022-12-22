أشرف حكيمي: فخورون بلحظات الإنجاز خلال مونديال قطر وحفاوة الاستقبال في المغرب

قال أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب إنه سعيد بالاستقبال الذي حظيت به بعثة منتخب أسود الأطلس فور عودتها إلى العاصمة الرباط بعد المشاركة المتميزة في كأس العالم فيفا قطر 2022 والحصول على المركز الرابع.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي “فخورون باللحظات التي عشناها في قطر والمغرب، إنها أفضل نهاية للحلم الذي عشناه في البطولة، واكتملت قصته في المغرب بهذا الاستقبال، أتمنى أن نسعد المغاربة في التحديات المقبلة”.

وتابع “لم نكن نظن أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير، يسعدنا أن نرى كل هذه السعادة للشعب المغربي، وهذا يعطينا قوة ودفعة لمواجهة التحديات المقبلة”.

والثلاثاء، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بعثة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم قطر 2022 والوصول إلى المربع الذهبي.

🎥 شاهد | العاهل المغربي 🇲🇦 محمد السادس يستقبل أعضاء بعثة المنتخب المغربي في القصر الملكي بالرباط pic.twitter.com/yhZK4ukExK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

وخلال الحفل، منح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي ولاعبي المنتخب أوسمة ملكية.

وتوشح لقجع والركراكي بوسام العرش من درجة قائد، بينما وشح العاهل المغربي جميع اللاعبين بوسام العرش من درجة ضابط، وشاركت أمهات اللاعبين في حفل تكريم أسود الأطلس.

ودخل منتخب المغرب التاريخ في منافسات كأس العالم قطر 2022 بعد التأهل لنصف النهائي بصفته أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور.

وفي مونديال قطر، نجح منتخب المغرب في تصدر مجموعته التي ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا في دور المجموعات، ثم أقصى إسبانيا والبرتغال على الترتيب، قبل أن يخسر في نصف النهائي ضد فرنسا، ثم ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتصدر المغرب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط في الدور الأول، ثم انتصر على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ 16، قبل أن يُحقق أبرز إنجاز عربي إفريقي ويصل إلى المربع الذهبي بفوزٍ مستحق على البرتغال بهدفٍ دون رد.

وسبق أن التقى منتخبا المغرب وكرواتيا في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات لمونديال قطر، وكان التعادل السلبي سيد الموقف.