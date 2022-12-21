5 أشهر تحدد مصير رضيع سوري مصاب بضمور العضلات الشوكي.. من ينقذه من الموت؟ (فيديو)

أنهك مرض ضمور العضلات الشوكي جسد الطفل السوري حسين المصطفى (19 شهرًا) بينما تعجز أسرته المقيمة في ولاية غازي عنتاب التركية عن علاجه الذي يُعَد الأغلى في العالم.

قضى الرضيع 13 شهرًا في العناية المركزة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة طوال الوقت لإطعامه وسحب السوائل الضارة من جسده الصغير الذي تضمر عضلاته بمرور الوقت، وتسبب مشاكل تنفسية وهضمية وضعفًا في الأطراف والحركة.

ويتم إطعام الطفل عن طريق فتحة في المعدة متصلة بخرطوم، بينما لا تستطيع عضلات الرئتين القيام بعملية التنفس، وبالتالي يخضع حسين لجهاز تنفس طوال الـ24 ساعة.

يحتاج حسين إلى علاج تبلغ تكلفته نحو مليوني دولار لإنقاذه من الموت، ويبقى أمامه نحو 5 أشهر إذا لم يتلق خلالها الدواء سيصبح أمله في الحياة ضئيلًا للغاية.

يُعَد ضمور العضلات الشوكي مرضًا وراثيًّا نادرًا يصيب واحدًا من بين كل 10 آلاف طفل في العالم، وعندما لا يعالَج فإن 90% من المصابين به يموتون قبل عمر عامين.

وتُعَد حقنة (زولجينسما) أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عام 2019، وتم تخصيصه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين وتبلغ تكلفته نحو مليوني دولار.

وضمور العضلات الشوكي (SMA) مجموعة من الأمراض التي تجعل العضلات أضعف وأقل مرونة بمرور الوقت، وينتج عن مشكلة في الجينات التي تتحكم في الطريقة التي يحافظ بها الجسم على صحة العضلات.

وتظهر أعراض المرض في وقت مبكر، وغالبًا ما تبدو قبل بلوغ الطفل 18 شهرًا، وتشمل عدم القدرة على الركل أثناء الاستلقاء على الظهر، وعدم القدرة على الجلوس، ومشاكل في الأكل مثل الاختناق أو صعوبة البلع والتنفس، وضعف العضلات وتقلصها، وصعوبة في النهوض أو الجري أو القفز أو المشي على أصابع القدمين.