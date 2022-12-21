معارك قضائية لإبقائها طي الكتمان.. لجنة نيابية تصوت لنشر إقرارات دونالد ترمب الضريبية

صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي لصالح نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات عدة لإبقاء إقراراته الضريبية طي الكتمان.

وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16، قررت اللجنة المسؤولة عن الشؤون الضريبية التي يهيمن عليها الديمقراطيون نشر الإقرارات الضريبية السنوية الـ6 التي قدّمها ترمب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

وجاء تصويت لجنة الكونغرس، مساء الثلاثاء، على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب علنا، في خطوة قد تشعل خلافا سياسيا وغضبا بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة.

وقبيل التصويت، لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة نشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لصالح ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستُنشر فعلا هذه الإقرارات.

والرئيس الأمريكي السابق -الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024- أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأثار حرص الملياردير الجمهوري دونالد ترمب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة بشأن مضمونها.

ومنذ 3 سنوات، تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترمب، لكنه رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

وانتهت المعركة القضائية التي خاضها ترمب وصولا إلى المحكمة العليا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية، وحتى الآن لم يطّلع على هذه الإقرارات الضريبية سوى عدد ضئيل من المشرعين.

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف ما إذا كانت ادعاءات ترمب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال 4 سنوات.

وهذه هي الضربة الثانية هذا الأسبوع التي يتلقاها ترمب، الذي أعلن في وقت سابق اعتزامه الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وصوتت لجنة تبحث في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني العام الماضي 2021 بالإجماع، يوم الاثنين، على توصية بأن تُجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات جنائية مع ترمب وشركائه.