مسؤول إندونيسي: انخفاض حدة كورونا من جائحة إلى “مرض متوطن”

قال رئيس لجنة إدارة الوضع الوبائي في إندونيسيا إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد قد تحوّل بالفعل من وضع الجائحة إلى “مرض متوطن”، مع تراجع أعداد الحالات اليومية في البلاد بشكل مطرد.

ونقلت صحف محلية عن المسؤول قوله في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، اليوم الأربعاء، إنه “استنادًا إلى معايير منظمة الصحة العالمية، يُعَد الوضع الآن في المستوى الأول”.

وجاءت التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلغاء سياسة قيود كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.

Pagi tadi, saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo @jokowi menghadiri seminar "Outlook Ekonomi Indonesia 2023" di Jakarta. Bapak Presiden menyampaikan enam strategi ekonomi menghadapi 2023, pic.twitter.com/4Et8l1oglz — Airlangga Hartarto (@airlangga_hrt) December 21, 2022

وقال الرئيس ويدودو في مؤتمر عن آفاق الاقتصاد الإندونيسي لعام 2022، اليوم “في نهاية العام الجاري، من المرجَّح أنه يمكننا إعلان إزالة القيود الاجتماعية المفروضة على نطاق واسع”.

الفرق بين الجائحة والمرض المتوطن

و”الجائحة” تعني تفشي مرض في منطقة كبيرة، في حين أن “المرض المتوطن” هو تفشي مرض يحدث داخل حدود منطقة ويمكن التنبؤ به، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه لا يزال ينتظر جميع الدراسات والتقديرات من وزير الصحة لإعداد مرسوم رئاسي بشأن إزالة القيود.

وسجّلت إندونيسيا اليوم الأربعاء 15 حالة وفاة بكورونا وإصابة أكثر من ألف، وتمثل نسبة الإصابات في البلاد 2.43% من عدد السكان الذي يتجاوز 276 نسمة.