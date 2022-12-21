الأخبار|إندونيسيا

مسؤول إندونيسي: انخفاض حدة كورونا من جائحة إلى “مرض متوطن”

كورونا فحص
(الفرنسية)
21/12/2022

قال رئيس لجنة إدارة الوضع الوبائي في إندونيسيا إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد قد تحوّل بالفعل من وضع الجائحة إلى “مرض متوطن”، مع تراجع أعداد الحالات اليومية في البلاد بشكل مطرد.

ونقلت صحف محلية عن المسؤول قوله في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، اليوم الأربعاء، إنه “استنادًا إلى معايير منظمة الصحة العالمية، يُعَد الوضع الآن في المستوى الأول”.

وجاءت التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلغاء سياسة قيود كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس ويدودو في مؤتمر عن آفاق الاقتصاد الإندونيسي لعام 2022، اليوم “في نهاية العام الجاري، من المرجَّح أنه يمكننا إعلان إزالة القيود الاجتماعية المفروضة على نطاق واسع”.

الفرق بين الجائحة والمرض المتوطن

و”الجائحة” تعني تفشي مرض في منطقة كبيرة، في حين أن “المرض المتوطن” هو تفشي مرض يحدث داخل حدود منطقة ويمكن التنبؤ به، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه لا يزال ينتظر جميع الدراسات والتقديرات من وزير الصحة لإعداد مرسوم رئاسي بشأن إزالة القيود.

وسجّلت إندونيسيا اليوم الأربعاء 15 حالة وفاة بكورونا وإصابة أكثر من ألف، وتمثل نسبة الإصابات في البلاد 2.43% من عدد السكان الذي يتجاوز 276 نسمة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر