قبل كتابة خطة العام الجديد.. كيف تواجه “قرد المتعة الفورية” وتتغلب على التسويف؟

مع ختام العام يأتي الحساب، وقد يصدمك ما تم تأجيله نظير ما حققته من مهام وأهداف، فمشكلة المماطلة والتسويف من العادات المدمرة للفرد نفسيًا وصحيًا وماديًا واجتماعيًا، وقد زاد انتشارها مع امتلاء الحياة العصرية بإلهاءات وإغراءات حديثة أدت إلى زيادة التسويف لأكثر من 5 أضعاف خلال عقود قليلة.

وعند الاقتصاديين، فالتسويف هو المتهم الأول عن عدم تحقيق الأهداف، وعن تراجع أداء الفرد وضعف الجودة والإنتاجية وبالتالي التدهور المهني والمادي.

أما عند علماء النفس فالتسويف هو أحد العقبات الكبرى أمام التغيير الإيجابي للفرد، ويتسبب في إصابة صاحبه بمشاعر سلبية لاحقة مثل القلق والتوتّر النفسي والشعور بالذنب وفقدان الثقة بالذات، ومع تكراره فقد يتسبب بالاكتئاب نتيجةً للفشل المتواصل.

وقد تحدث الكاتب والمدون الأمريكي تيم أوربان عن عقلية المسوّف في محاضرة على مسرح مؤتمر تيد، وأوضح أن عقلية المسوّف تشهد صراعًا بين القرار العقلاني المفيد، ضد ما سماه “قرد المتعة الفورية”، الذي يشغل صاحبه بالنطنطة طلبًا للاستمتاع وتأجيل المهام المفيدة.

لماذا نحب التسويف؟

في كتاب “حل لغز التسويف”، يرجع الدكتور تيموثي بيشيل، أستاذ علم النفس بجامعة كارلتون الكندية، أسباب التسويف إلى الرغبة في الإشباع الفوري بالحصول على متعة لحظية كألعاب الفيديو أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو الرغبة في تجنب الألم الذي قد تسببه المهام من إجهاد ذهني وبدني أو الخوف من الفشل.

وتؤكد الأبحاث أن النفس تميل إلى اختيار المتعة العاجلة والمكافآت الفورية ولو كانت عكس المصلحة، فالأقرب والأكيد أفضل عند النفس من الاستمتاع المؤجل أو البعيد، لذا تختار الغالبية شراء هاتف جديد ببطاقة الائتمان مع زيادة الديون مستقبلًا، على أن تؤجل هذه المتعة للادخار وتجنب الديون.

لذلك، يتوهم المماطل أنه قادر على التنفيذ ولكن في اللحظة الأخيرة، وأن التأجيل المؤقت يجنب التوتر والقلق بعيدًا عن التفكير في مواعيد التسليم، ولكن المسوّف يعاني أكثر حين تقترب المواعيد النهائية للاستحقاقات.

وتختلق النفس الأعذار والحيل لتأجيل المهام مثل غياب الحالة المزاجية أو الشعور بالإرهاق أو حتى الانهماك بأنشطة أخرى ليست ذات أولوية، مثل ترتيب دولابك فيما تحتاج الوقت للامتحان.

هل التسويف دلالة فشل؟

بين عامي 1967-1968 كان جورج أكيرلوف اقتصاديًا شابًا يعمل أستاذًا زائرًا في المعهد الإحصائي الهندي، وخلال إقامته في نيودلهي زاره صديقه وشريكه لاحقًا في جائزة نوبل للاقتصاد عام 2011 جوزيف ستيغليتز، والذي اشترى بعض الهدايا والمنتجات من الأسواق الهندية وترك خلفه حقيبة ملابس مع صديقه، ليرسلها له عبر البريد.

ولتخوفه من بطء المعاملات وعدم كفاءتها في الهند، احتاجت هذه المهمة 8 أشهر كاملة قبل أن يقوم أكيرلوف بإرسال الحقيبة في النهاية عبر صديق آخر كان يرسل شحنة إلى الولايات المتحدة.

هذه الواقعة دفعت أكيرلوف للبحث وكتابة دراسة عام 1991 بعنوان “التسويف والطاعة”، وكانت الأكثر توسعًا حول اقتصاديات التسويف أحد فروع علم الاقتصاد السلوكي.

فحتى عند الناجحين مثل عالم الاقتصاد أكيرلوف يحدث التسويف، وذلك لارتباطه بمعادلة فردية تطرح 5 أسئلة:

ما مقدار الجهد المطلوب لإنجاز المهمة؟

ماذا نكسب نظير أدائها؟

متى نحصل على هذا المقابل؟

ما الخسارة المترتبة على تأجيل المهمة؟

متى تقع هذه الخسارة؟

وبحسب هذه المعادلة، فالتسويف يكون ضارًا حين نقوم طواعية بتأجيل مهام أو قرارات شديدة الأهمية بداعي إنجازها في وقتٍ لاحق، رغم وجود الوقت والقدرة على التنفيذ، وكذلك وجود التزام بأدائها في وقت معين، فيما يترتب على تأجيلها نتائج سلبية في الوقت الراهن أو المستقبل.

أما الناجح فعليه أن يسأل نفسه الأسئلة السابقة، ومن إجابتها يقرر ما يمكن المماطلة فيه أو واجب التنفيذ الآن.

كيف تتجاهل المتعة اللحظية؟

يكشف الدكتور بيرس ستيل خبير علم النفس وإدارة الأعمال أن هناك علاقة عكسية بين التسويف وبين الحافز، فكلما كنت تمتلك حافزًا قويًا للعمل كانت نسبة التسويف قليلة للغاية، والعكس بالعكس، كما يزيد مقدار الحافز مع قيمة العائد المتحقق عند تنفيذ العمل، ومقدار الثقة في القدرة على إنجازه، ويتناسب عكسيًا مع كل من الوقت المطلوب للحصول على العائد من العمل، ومقدار الاندفاع والضعف أمام المشتتات.

لذا للتغلب على التسويف يجب التالي: