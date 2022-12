في أول رحلة له منذ الهجوم الروسي.. زيلينسكي يزور واشنطن “لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا”

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

وقال زيلينسكي على تويتر “في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع”.

وكشف أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وسيلقي كلمة أيضا في الكونغرس إضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022