في أول رحلة له منذ الهجوم الروسي.. زيلينسكي يزور واشنطن “لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا”

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

وقال زيلينسكي على تويتر “في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع”.

وكشف أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وسيلقي كلمة أيضا في الكونغرس إضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

زيارة تاريخية

ويستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق الأربعاء، في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني الذي لم يغادر بلاده منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن هذه الزيارة تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا “طالما اقتضت الضرورة”.

وتدخل الحرب في أوكرانيا اليوم الأربعاء يومها الـ300، وقد دعا الرئيس الروسي الى اجتماع عسكري كبير.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول عام 2021، استقبل الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني في المكتب البيضوي، ووعده بدعمه في مواجهة روسيا.

واليوم، يلتقي الرجلان في المكان نفسه لكن في اجتماع يأخذ بعدا تاريخيا مختلفا لكونه أول لقاء حضوري منذ اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وخلال هذه الزيارة التي تحيط بها إجراءات أمنية مشددة جدا ولن تستغرق سوى “ساعات قصيرة”، سيعقد الرئيس الأوكراني أولا اجتماعا مع الرئيس الأمريكي وأجهزته في البيت الأبيض قبل عقد مؤتمر صحفي، كما أوضح مسؤول أمريكي كبير خلال لقاء مع الصحفيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر لم تسمّه، أن الرئيس الأمريكي سيكشف في هذه المناسبة عن حزمة جديدة من المساعدة “بقيمة ملياري دولار” لأوكرانيا تشمل نظام صواريخ أرض-جو باتريوت.

ثم يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، بينما يستعد البرلمانيون الأمريكيون للتصويت على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 45 مليار دولار.

وأشار المسؤول الأمريكي الكبير إلى الاتفاق في 11 ديسمبر/كانون الأول على الزيارة خلال اتصال بين الرئيسين، ثم تأكدت يوم الأحد.

والولايات المتحدة هي المانح الأكبر لكييف بفارق كبير، وقدّمت حسب تقديرات الخبراء نحو 50 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا بينها 20 مليارا أسلحة ومساعدات عسكرية.

وتقصف روسيا بشكل مكثف أيضا، منذ أكتوبر/تشرين الأول، البنى التحتية الأوكرانية ما يتسبب في انقطاع الكهرباء والمياه.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن تسليم أنظمة باتريوت هدفه الرد على “هذه الهجمات الهمجية”، لكنه أوضح أنه يجب تدريب الجيش الأوكراني على تشغيل هذا النظام المتطور، وهو ما سيحصل “في بلد آخر” و”سيستغرق وقتا”.