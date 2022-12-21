رئيس الفيفا يعلّق على استضافة السعودية ومصر واليونان لمونديال 2030 (فيديو)

أجاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن سؤال بشأن احتمال ترشح السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، قائلا إنه على ثقة بأن الناس سيَسعدون بالعودة إلى منطقة الشرق الأوسط مجددا.

وأوضح إنفانتينو خلال مقابلة مع قناة (الكأس) التلفزيونية القطرية أن القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتخذه مجلس الفيفا بحلول عام 2024.

وأضاف “عودة المونديال إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، لِمَ لا؟ لقد قدّمت قطر نسخة رائعة للغاية والجميع استمتعوا بها، وأنا على يقين أن الناس سيكونون سعداء بالعودة إلى الشرق الأوسط مجددا ورؤية أماكن جديدة”.

وتابع إنفانتينو “لقد زرت مصر واليونان والعديد من الدول الأخرى، وأرى أنها بُلدان رائعة، ولكن القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتخذه مجلس الفيفا بحلول عام 2024”.

وكانت تقارير صحيفة قد ذكرت، في أغسطس/آب الماضي، أن البلدان الثلاثة تدرس تقديم ملف مشترك للفوز بحق استضافة مونديال 2030، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من أي من الدول الثلاث.

يُذكر أن نهائيات مونديال 2026 ستقام في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم في حزيران/يونيو 2018.​​​​​​​