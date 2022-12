تكفي لقتل جميع السكان.. أمريكا تصادر كميات كبيرة من مادة أفيونية مخدرة

قالت هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية إنها صادرت في العام الجاري كميات من مادة “الفنتانيل” تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة.

وأشارت الهيئة الأمريكية بذلك إلى خطورة هذه المادة الأفيونية الاصطناعية على الحياة.

وأوضحت هيئة مكافحة المخدرات أنها صادرت خلال السنة الجارية نحو 50.6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على مادة الفنتانيل أُعطيت بموجب وصفات طبية.

As 2022 ends, #DEA announces the seizure of over 50.6 million fentanyl-laced, fake Rx pills & more than 10,000 lbs of fentanyl powder this year. The DEA Lab estimates that these seizures represent over 379 million potentially deadly doses of fentanyl.https://t.co/fNux9Ok4Hb pic.twitter.com/Cq93PJSVIe — DEA HQ (@DEAHQ) December 20, 2022

كما أشارت في نشرتها أمس الثلاثاء إلى مصادرة نحو 4.5 أطنان من مسحوق الفنتانيل، موضحة أن هذه الكمية تعادل “أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة”.

وشرحت الإدارة أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد في نسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، بات اليوم “المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة” في الولايات المتحدة.

وشددت على أن هذه “المادة الأفيونية الاصطناعية تسبب الإدمان بشكل كبير، وهي أقوى 50 مرة من الهيرويين”.

Morphine is a narcotic that comes from opium & is used to treat pain. A small percentage of the morphine obtained from opium is used directly for pharmaceutical products, while the rest is made into codeine and other derivatives. #DEADrugFactshttps://t.co/wU8LVDXkbZ pic.twitter.com/QplN5VmaIO — DEA HQ (@DEAHQ) December 20, 2022

ونبّهت الهيئة الأمريكية إلى أن “مليغرامين اثنين فحسب من الفنتانيل -أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم- تُعَد جرعة قاتلة”.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن مادة الفنتانيل هي السبب الرئيسي لأكثر من 107 آلاف حالة وفاة بجرعة زائدة في الولايات المتحدة ما بين يوليو/تموز عام 2021 ويونيو/حزيران 2022.

In the past year, DEA has relentlessly worked to seize over 379 million deadly doses of fentanyl from communities across the country– enough to kill every American! Here are some tips for parents & caregivers about fake pills & the dangers of fentanyl: https://t.co/E9h2BgnWHl pic.twitter.com/gUiic4Cczu — DEA HQ (@DEAHQ) December 20, 2022

وانتشر مخدّر الفنتانيل بكثافة، وبات بديلاً عن المواد الأفيونية التي تعطى بوصفة طبية وكذلك الهيرويين في سوق المخدرات غير المشروعة نظرًا إلى سعره المنخفض وسهولة تصنيعه.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل في السوق الأمريكية مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية “من الصين”.

ويوزَّع بعض من مخدّر الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل (بيركوسيت وأوكسيكونتين وزاناكس) وفق ما ذكرت الهيئة.