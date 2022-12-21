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تكفي لقتل جميع السكان.. أمريكا تصادر كميات كبيرة من مادة أفيونية مخدرة

حبوب "الفنتانيل" عُثر عليها في نيويورك- 4 أكتوبر (رويترز)
21/12/2022

قالت هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية إنها صادرت في العام الجاري كميات من مادة “الفنتانيل” تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة.

وأشارت الهيئة الأمريكية بذلك إلى خطورة هذه المادة الأفيونية الاصطناعية على الحياة.

وأوضحت هيئة مكافحة المخدرات أنها صادرت خلال السنة الجارية نحو 50.6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على مادة الفنتانيل أُعطيت بموجب وصفات طبية.

كما أشارت في نشرتها أمس الثلاثاء إلى مصادرة نحو 4.5 أطنان من مسحوق الفنتانيل، موضحة أن هذه الكمية تعادل “أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة”.

وشرحت الإدارة أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد في نسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، بات اليوم “المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة” في الولايات المتحدة.

وشددت على أن هذه “المادة الأفيونية الاصطناعية تسبب الإدمان بشكل كبير، وهي أقوى 50 مرة من الهيرويين”.

ونبّهت الهيئة الأمريكية إلى أن “مليغرامين اثنين فحسب من الفنتانيل -أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم- تُعَد جرعة قاتلة”.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن مادة الفنتانيل هي السبب الرئيسي لأكثر من 107 آلاف حالة وفاة بجرعة زائدة في الولايات المتحدة ما بين يوليو/تموز عام 2021 ويونيو/حزيران 2022.

وانتشر مخدّر الفنتانيل بكثافة، وبات بديلاً عن المواد الأفيونية التي تعطى بوصفة طبية وكذلك الهيرويين في سوق المخدرات غير المشروعة نظرًا إلى سعره المنخفض وسهولة تصنيعه.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل في السوق الأمريكية مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية “من الصين”.

ويوزَّع بعض من مخدّر الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل (بيركوسيت وأوكسيكونتين وزاناكس) وفق ما ذكرت الهيئة.

المصدر : الفرنسية