تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 21 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لبنان

11:00 مكة المكرمة: جولة لرصد أوضاع اللاجئين السوريين مع دخول فصل الشتاء.

الأردن

11:30 مكة المكرمة: الملك عبد الله الثاني يستقبل الرئيس الفرنسي عقب مشاركته في مؤتمر بغداد.

ليبيا

12:00 مكة المكرمة: وقفة أمام مقر المجلس الرئاسي للدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية.

أنقرة

12:00 مكة المكرمة: كلمة للرئيس التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

رام الله

12:00 مكة المكرمة: وقفة احتجاجية ينظمها مجلس الطلبة للتنديد بالإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

لندن

12:45 مكة المكرمة: كلمة لوزيرة الداخلية البريطانية أمام لجنة برلمانية بشأن غرق عدد من المهاجرين.

موسكو

13.00 مكة المكرمة: اجتماع للرئيس الروسي مع مجلس وزارة الدفاع.

سوريا

14.00 مكة المكرمة: معاناة النازحين السوريين مع دخول فصل الشتاء وانعدام مواد التدفئة.

لندن

15:00 مكة المكرمة: قراءة في أهم ما تناولته الصحف والمواقع الإخبارية البريطانية.

غزة

16:00 مكة المكرمة: وقفة احتجاجية لحركة الأحرار الفلسطينية تنديدا بالإهمال الطبي الذي تعرّض له الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.

واشنطن

17:00 مكة المكرمة: ندوة تقيمها منظمة الصحة العالمية للحديث عن أهم قضايا الصحة في العالم.