بعد صعوبة حركة الحافلة.. مروحية تُقل منتخب الأرجنتين لتحية 5 ملايين مشجع (فيديو)

احتشد نحو 5 ملايين مشجع في وسط العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وضواحيها للترحيب بمنتخب بلادهم الفائز بكأس العالم قطر 2022، وأحاطت الحشود بمسار حافلة اللاعبين المخصصة لهذه المناسبة مما تسبب في صعوبة حركتها وإيقافها، ونُقل اللاعبون إلى مروحية لإلقاء التحية على الجماهير المحتشدة.

🚁 No se puede llegar más alto, @Argentina en el cielo. Una fiesta diferente, en helicóptero, ante la imposibilidad de hacerlo por carretera pic.twitter.com/8zmOjxQh7y — MARCA (@marca) December 20, 2022

وتوجه المنتخب الأرجنتيني قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي صوب النصب التذكاري (أوبليسكو) في قلب العاصمة، ولكن بعد نحو 5 ساعات من الزحف بالحافلة نتيجة تجمّع الحشود، تم اتخاذ قرار استبدال مروحية بالحافلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي على تويتر “أبطال العالم يحلقون فوق المسار المخطط بأكمله بطائرة مروحية، لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الطريق البري”.

وتوجه مئات الآلاف من الأرجنتينيين صوب العاصمة بوينس آيرس قادمين من مختلف المدن، خاصة روساريو مسقط رأس ليونيل ميسي، التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن العاصمة.

وقالت تقارير صحفية محلية إن جموع المحتشدين بلغت نحو 5 ملايين في أحد أكبر التجمعات عبر التاريخ.

وأضافت أن اللاعبين قرروا إلقاء التحية على ملايين المشجعين جوا، بعد أن صعدوا على متن مروحية للاستمتاع بمشهد التجمع الجماهيري الرهيب من السماء.

ويُعَد الفوز بكأس العالم قطر 2022 هو اللقب الثالث في تاريخ بلاد “التانغو” بعد لقب دورة 1978 التي أقيمت في الأرجنتين، ولقب 1986 في المكسيك.