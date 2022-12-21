تعتبره واشنطن تهديدا لأمنها القومي.. تيك توك يواجه أزمة وجود في الولايات المتحدة

يستعد أعضاء الكونغرس الأمريكي لحظرتيك توك على أجهزة موظفي الإدارات المدنية، بدعوى تهديده للأمن القومي، فيما قامت بعض الولايات مسبقا بهذه الخطوة، الأمر الذي جعل مستقبل هذا التطبيق في وضع حساس بالولايات المتحدة حيث بات وجوده مهددا.

وبعد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل تيك توك واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفيدرالية الأمريكية.

وقال راين مكدوغل السيناتور في برلمان ولاية فرجينيا لوكالة الأنباء الفرنسية “إنها ليست قضية ديمقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي”.

وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر لشبكة (سي إن إن)، الأحد، أن “المشكلة الأساسية هي أن تيك توك مملوك لشركة (بايت دانس) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني”.

Rep. Gallagher on @WashCoWisco's TikTok ban on government devices: "I commend County Executive Schoemann for taking this step to better protect Wisconsinites. I hope more County Executives, as well as Governor Evers, follow this example.” Read more: https://t.co/qfl2ObxzCl — Rep. Gallagher Press Office (@RepGallagher) December 20, 2022

وبعدما كان لفترة طويلة خطرا يتحدث عنه الجمهوريون فقط، أصبح تيك توك موضع توافق بشكل متزايد مع أعضاء الحزب الديمقراطي إلى درجة أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أكدت، الجمعة الماضي، أنها تؤيد النص المطروح للتصويت هذا الأسبوع.

ويدعو مشروع قانون آخر قدمه برلمانيون من الجانبين الأسبوع الماضي إلى حظر تام لتيك توك في الولايات المتحدة، وهو ما حاول الرئيس السابق دونالد ترمب تحقيقه من دون جدوى خلال نهاية ولايته في عام 2020.

واتخذ تيك توك تدابيرعدة لمحاولة إقناع السلطات الأميركية بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين للمنصة محمية لا سيما عبر تخزينها عبر خوادم موجودة في الولايات المتحدة. لكنه اعترف بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.

وأكد تيك توك باستمرار أن “الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة هذه البيانات”، وأنه “لم يمرر أي معلومات تتعلق بمستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني”.

حل شامل

وينتظرتطبيق التواصل الاجتماعي منذ أشهر نتائج مراجعة من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييما لمخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي الأمريكي.

وقال تيك توك للوكالة الفرنسية إن لجنة التجارة الخارجية في الولايات المتحدة تدرس حاليا “حلا شاملا” مع تدابير تتعلق بالحوكمة والاعتدال في المحتوى وأمن البيانات، مما يمكن أن “يعالج مخاوف” الحكومة الأمريكية.

لكن مايكل دانيال المدير العام للمنظمة غير الحكومية (سايبر ثريت الينس) المتخصصة بالأمن السيبراني يرى أن تحديد بروتوكول بين حكومة الولايات المتحدة وتيك توك “سيكون أمرا حساسا”.

وعلى غرار كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، يحقق تيك توك معظم عائداته من الإعلانات.

وترى ريبيكا لونغ من وكالة التسويق الرقمي في مؤسسة (فيجويال فيز) أن التطورات الأخيرة في ملف تيك توك مقلقة للمعلنين.

أما بالنسبة للمستخدمين، فتقول ريبيكا لونغ، إن الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا وهم في صلب أهداف تيك توك، لا يأبهون بشكل عام بأصداء العالم السياسي، لكن الأكبر سنا “مطلعون جدا” على مسائل جمع بيانات شخصية ومستعدون للتحرك.