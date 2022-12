تعتبره واشنطن تهديدا لأمنها القومي.. تيك توك يواجه أزمة وجود في الولايات المتحدة

يستعد أعضاء الكونغرس الأمريكي لحظرتيك توك على أجهزة موظفي الإدارات المدنية، بدعوى تهديده للأمن القومي، فيما قامت بعض الولايات مسبقا بهذه الخطوة، الأمر الذي جعل مستقبل هذا التطبيق في وضع حساس بالولايات المتحدة حيث بات وجوده مهددا.

وبعد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قد يتبنى مجلس النواب هذا الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل تيك توك واستخدامه على أجهزة إدارات الدولة الفيدرالية الأمريكية.

وقال راين مكدوغل السيناتور في برلمان ولاية فرجينيا لوكالة الأنباء الفرنسية “إنها ليست قضية ديمقراطية أو جمهورية بل قضية أمن قومي”.

وأوضح النائب الجمهوري مايك غالاغر لشبكة (سي إن إن)، الأحد، أن “المشكلة الأساسية هي أن تيك توك مملوك لشركة (بايت دانس) التي تخضع للسيطرة الفعلية للحزب الشيوعي الصيني”.

