الأكبر منذ عقود.. إضراب طواقم الإسعاف في بريطانيا يُحدث ارتباكا واسعا بالمستشفيات

دخل الآلاف من طواقم الإسعاف في إنجلترا وويلز، الأربعاء، إضرابًا عن العمل هو الأكبر منذ ثلاثين عامًا، الأمر الذي سبّب ارتباكًا واسعًا في مستشفيات هيئة الخدمة الصحية.

وبدأ عمال الإسعاف في بريطانيا إضرابًا لمدة يوم واحد يوم، حيث تبادلت النقابات والحكومة الاتهامات بإلقاء اللوم على تعريض الأرواح للخطر.

ودخل سائقو سيارات الإسعاف والمسعفون وموظفو الدعم إضرابًا في تسع شركات لسيارات الإسعاف، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور.

وعلى الرغم من الإضراب، فإن سيارات الإسعاف ستستجيب للحالات الحرجة المهددة للحياة فقط.

وأعلنت الحكومة البريطانية الاستعانة بنحو 750 من أفراد الجيش لقيادة سيارات الإسعاف لتغطية العجز في سائقيها والمسعفين خلال الإضراب.

كما أصدر مسؤولو هيئة الخدمة الصحية تعليمات للمستشفيات بإخلاء الأسرّة، بهدف إتاحتها بسرعة للمرضى في حالات حرجة، الذين سينقلهم الإسعاف حتى تتمكن تلك الطواقم القليلة العاملة من الاستجابة للمزيد من المكالمات.

