“أنقذوا 57357”.. حملة لدعم أبرز مستشفى لعلاج السرطان في مصر يواجه شبح الإغلاق

تصدّر وسم (أنقذوا مستشفى 57357) منصات التواصل المصرية خلال الساعات الماضية بعد أنباء عن تعرّض أبرز مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في البلاد لشبح الإغلاق بسبب قلة التبرعات.

وعلى الفور، انطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ المستشفى من الانهيار بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

مستشفي57357 هتقفل ف خلال 6 أشهر للاسف

لان التبرعات قليلة جداً.والدواء وطرق العلاج غاليه جدا

وفرع طنطا اتقفل للاسف بسبب نقص التبرعات

محدش هيقدر قيمة المستشفي دي الا اللي مر بالتجربة او شاف حد عزيز عليه مر بيها اللهم احفظنا جميعاً من كل سوء.

#أنقذوا_مستشفى_٥٧٣٥٧ pic.twitter.com/wN0ZRHFMEt — Abdelrhman Rabee (@3bdoRabe3) December 20, 2022

كما دشن ناشطون صفحة على فيسبوك باسم “مؤسسة مستشفى سرطان الابطال 57357 (تحدي الخير)“، لحث المواطنين على التبرع والمشاركة في إنقاذ الأطفال مرضى السرطان.

وشارك اللاعبان محمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد سيد (زيزو) في الحملة لإنقاذ المستشفى حيث رفعا قميصًا يحمل الوسم، خلال مباراة نادي الزمالك مع حرس الحدود.

بعيداً عن اي حاجه بس اللقطة دي جميله اوي منك ياشيكا ♥️♥️♥️♥️🙂#انقذوا_مستشفي_57357 pic.twitter.com/6sTm7clu9N — MOAZ ||🇵🇸 (@m3az_gamal) December 20, 2022

وفي مقطع فيديو، ناشد الفنان عمرو يوسف كل من لديه القدرة على التبرع ولو بالقليل لإنقاذ المستشفى، مؤكدًا “كل جنيه له قيمة وبيفرق”، كما شاركت الفنانة منى زكي بمقطع فيديو داعية الجمهور إلى التبرع قائلة “متأكدة أننا كلنا نعرف ناس كانوا بيتعالجوا في المستشفى”.

وتداول مغردون على تويتر قصة طفل قضى 7 سنوات من عمره في المستشفى، مؤكدين أنه كان سببًا في نجاته، بينما رصد آخرون الأزمة الكبيرة في التبرعات التي أثرت بالسلب على عمل المستشفى وتهدد بإغلاقه.

7 سنين من عمرى قضيتهم في ٥٧٣٥٧ ، السبب الوحيد اللى مخليني لسه عايش بعد ربنا ، البيت اللى رد ليا الصحه و انى اقدر امشي واقف على رجلى من تانى .. النهارده بشوفها بتتقفل و انا قاعد بعيط ومش عارف اعمل ايه و عاجز و قلبي بيدمي على الاطفال اللي فيها — Araby (@alaraby_s) December 19, 2022

وكشف الدكتور عبادة سرحان عضو مجلس أمناء مستشفى 57357، لوسائل إعلام محلية، تفاصيل الأزمة مشيرًا إلى قلة التبرعات خاصة في الفترة الأخيرة، وأضاف أن المستشفى كان يملك أكثر من وديعة بالبنوك ومنذ نحو 3 أشهر ناقشوا فك آخر وديعة.

وأوضح أن المشكلة الراهنة كانت بالأساس في فرع المستشفى بمدينة طنطا بسبب زيادة المصاريف مع ارتفاع سعر الدولار الذي تسبب في زيادة أسعار الأدوية والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج والتي زادت بأكثر من 3 أضعاف، مما دفع المستشفى لتحويل المرضى إلى المستشفيات الجامعية.

بسبب نقص التبرعات لمستشفي السرطان 57357 واعلان اغلاقها قريبا نجم الزمالك شيكابالا يحتفل بالهدف الثالث في مرمى حرس الحدود بقميص بعنوان

"#أنقذوا_مستشفى_57357" pic.twitter.com/3ft9dCJisG — محمد الجبالي – Mohamed Elgebaly #لو_عايز_تعرف (@gebaly266) December 20, 2022

وأشار المسؤول إلى اعتماد المستشفى على موارد التبرعات، وتأثرها بالدعاية السلبية التي تبنتها بعض المقالات، والاتهامات التي راجت وقتها ضد هذا المشروع، مما ترك أثره على فرع طنطا.

وفي يوليو/تموز الماضي، تصدّر خبر تجميد فرع المستشفى في طنطا عناوين الصحف، حيث دفعت الأزمة المالية -الناتجة عن نقص التبرعات التي يجمعها المستشفى- إلى التخلي عن أحد الفروع التابعة له لتتولى جامعة طنطا مسؤوليته.

#انقذوا_مستشفى_٥٧٣٥٧ .. مؤسسة تستحق الدعم والمساندة مؤسسة نفخر بها .. شكرا لاعبي #الزمالك شكرا شيكا مش بس جوه الملعب فنان لكن بره وجوه إنسان🙏🙏 pic.twitter.com/1VGw4Se9Cg — مصطفى الديب (@EldibMostafa) December 20, 2022

ونقلت مواقع محلية عن داليا حامد العضو بفريق جمع التبرعات لمستشفى 57357، أن الأزمة المالية التي يعاني منها المستشفى نتيجة النقص الشديد في التبرعات الذي أجبره على فك الوديعة الأخيرة له، ستدفعه إلى عدم القدرة على استقبال حالات جديدة خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

نشطاء يطلقون حملة تبرعات لإنقاذ مستشفى سرطان الأطفال بـ #مصر 57357 نتيجة ازمة مالية حادة تهدد بإغلاق أبوابها أمام مئات الأطفال. – تعتبر أكبر مركز لعلاج #سرطان_الأطفال في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية .#انقذوا_مستشفي_٥٧٣٥٧ #Messi𓃵 #كريستيانو_رونالدو #المتجر_الالكتروني pic.twitter.com/5K6e9lUFRW — لمبّة (@lambaq8) December 21, 2022

لا تبخلوا فالقليل يكفى لجنات عرضها السموات والأرض

#انقذوا_مستشفى_٥٧٣٥٧ pic.twitter.com/mnpDyMOcC8 — ronny 🇦🇹💖🇦🇹 (@ronnyzamalek) December 21, 2022