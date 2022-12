إيلون ماسك يبحث عن “أحمق بما يكفي” لتولي رئاسة تويتر

أعلن مالك منصة تويتر الجديد الملياردير إيلون ماسك أنه سيتنحى عن رئاستها عندما يجد “شخصا أحمق بما فيه الكفاية” ليحل مكانه، مشيرا إلى أنه سيتولى إدارة “فرق البرمجيات والخوادم” في المنصة.

وقال ماسك في تغريدة “سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما فيه الكفاية لتولّي الوظيفة!” في موقف بدا فيه وكأنه يلتزم بنتيجة استفتاء أطلقه عبر المنصة.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022