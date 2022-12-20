هكذا ستستثمر قطر النجاح في تنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة (فيديو)

تحدّث مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في مؤسسة كتارا سالم المري عن استثمارات عديدة في مجالات مختلفة ستنفذها دولة قطر بعد كأس العالم.

وقال المري في حوار مع الجزيرة مباشر “كأس العالم بداية لأحداث كبيرة سوف نستضيفها، وبداية لتطور وازدهار ونمو”.

وأضاف “لا شك أن كأس العالم حدث كبير من الصعب تكراره، لكن سنستضيف كبرى الأحداث الاقتصادية والرياضية أيّا كان المجال، وكتارا ستكون وجهة لكل العالم”.

وقامت قطر ببناء المرافق الأساسية الضرورية لاستضافة أكثر من مليون و400 ألف زائر أثناء فعاليات البطولة التي استمرت شهرا، وهو رقم يبلغ نحو نصف عدد سكان قطر.

وبالإضافة إلى بناء ملاعب بأحدث التصميمات، أنشأت قطر شبكة مترو حديثة، ووسّعت نطاق مطارها، وشيدت مناطق جديدة داخل العاصمة الدوحة.

وأنشأت قطر المرافق بصورة استراتيجية لكي تفيد الاقتصاد بعد كأس العالم، ومن المحتمل أن يؤدي استثمار قطر المستمر في تحديث مرافقها إلى توسيع نطاق مبادرات النقل والتجارة والاقتصاد.

بدوره، قال الناقد الرياضي حميد كيالي “يمكننا القول إن بطولة كأس العالم في قطر هي بطولة تصل إلى حد (الكمال) في جميع النواحي فنيا وتنظيميا وجماهيريا”.

وأضاف “هذه بطولة لن تتكرر مرة أخرى، واليوم مع اتساع البطولة إلى 48 منتخبا، ودعنا أجمل بطولة بأجمل شكل”.