توصية بملاحقة ترمب جنائيا في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي (فيديو)

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021 بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية للرئيس السابق دونالد ترمب، تتضمن الدعوة إلى العصيان.

وطلبت لجنة مجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، من المدعين الاتحاديين توجيه تهمتي عرقلة إجراء رسمي والتمرد للرئيس السابق ترمب لدوره في “إثارة أعمال شغب مميتة”.

وكان المئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، وأدى الحادث إلى مقتل 5 أشخاص بأعمال شغب صدمت الولايات المتّحدة والعالم بأسره.

وبعد ساعات على صدور التوصيات، أدان ترمب ما قال إنها “ملاحقات زائفة”، وقال في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، محاولة لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري” من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نقل ملفات سرية

ويعد طلب اللجنة التي يترأسها الديمقراطيون غير ملزم لوزارة العدل لكنه يأتي في وقت ينظر فيه مستشار خاص في تحقيقين اتحاديين آخرين في حق الرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.

وطلبت اللجنة من وزارة العدل اتهام ترمب “بعرقلة إجراءات رسمية للكونغرس والتآمر على الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والمساعدة على العصيان أو التحريض عليه”.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، أحد أعضاء اللجنة، خلال إعلانه عن الاتهامات “التمرد هو حالة من العصيان على سلطة الولايات المتحدة، إنها جريمة اتحادية خطيرة متأصلة في الدستور”.

وأسفر الهجوم على مبنى الكونغرس عن مقتل 5 أشخاص، من بينهم ضابط شرطة وفي أثناء الحادث أو بعده بفترة وجيزة أصيب أكثر من 140 ضابط شرطة، كما تكبد مبنى الكونغرس خسائر تقدر بملايين الدولارات.

تحقيقات واتهام

وأتى طلب اللجنة نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرا أجريت خلالها مقابلات مع نحو ألف شخص، ودرست اللجنة كمية هائلة من الوثائق وأجرت جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترمب بإنكاره الواقع كسر الثقة بالنظام الديمقراطي، في حين قالت الديمقراطية لوريا إن ترمب “أشعل الفتيل ورش الوقود وجلس في قاعة الطعام في البيت الأبيض على مدى ساعات يشاهد الحريق يستعر ولا يزال إلى اليوم يؤجج هذه النيران”.

ورأت المسؤولة الثانية في اللجنة، الجمهورية (ليز تشيني) ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني -وهي على خصومة شديدة مع ترمب- أن أفعال هذا الأخير أظهرت أنه “غير أهل” لتولي مناصب عامة جديدة.

والملاحقات الأربع التي أوص بها أعضاء البرلمان في اللجنة هي: دعوة إلى العصيان ومؤامرة ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية) وتصريحات كاذبة.

وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات بالسجن والمنع من تولي أي منصب عام في حين أعلن الرئيس السابق أنه مرشح للانتخابات الرئاسية في 2024.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق.

“محاولة انقلاب”

ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من 7 ديمقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من يناير 2021.

وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض ترمب لنتائج الانتخابات الرئاسية لم يكن مجرّد ردّ على هزيمته، بل كان عنصرا أساسيا في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة، وسبق لبيني تومسون أن قال إن ترمب “كان في قلب محاولة انقلاب”.

ويتهم ترمب أيضا بأنه ضغط على نائبه (مايك بنس) وعلى مسؤولين في لجان الانتخابات وخاصة في جورجيا وأريزونا في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات.