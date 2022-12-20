تركيا: رفض السويد تسليم صحفي مطلوب للقضاء أمر “سلبي للغاية”

ندّدت تركيا، اليوم الثلاثاء، برفض السويد ترحيل صحفي تركي تشترط أنقرة تسليمها إياه لإعطاء موافقتها على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إن رفض المحكمة العليا السويدية ترحيل الصحفي التركي بولنت كينيش إلى أنقرة، يعتبر تطورا “سلبيا للغاية”.

ووجّه وزير الخارجية التركي انتقادات حادة لقرار السويد رفض تسليم كينيش، وقال إن “رفض طلبنا تسلّم بولنت كينيش هو تطوّر سلبي للغاية”.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي أن تركيا تريد ترحيل كينيش إليها من السويد، واعتبر ذلك شرطًا لموافقة أنقرة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف، وتقول تركيا إن كينيش عضو في منظمة تتهمها بالتخطيط لمحاولة انقلاب عام 2016.

ويطالب الرئيس التركي السويد بتسليم 12 شخصا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وشدّد تشاووش أوغلو على أن تسليم السويد في وقت سابق من الشهر الحالي شخصا يشتبه في أنه عضو في منظمة كردية متمردة، غير كافٍ لنيل موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

#السويد تستعد للبت في قرار تسليم أحد أعضاء تنظيم "#غولن" الإرهابي إلى #تركيا، بعد رفض محكمتها العليا طلب إعادتهhttps://t.co/eOLVDSCHXc pic.twitter.com/Y8ulti4ZQ0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 20, 2022

واتخذت السويد وفنلندا قرارا تاريخيا بالترشح لعضوية الناتو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وباستثناء المجر التي ستصادق على انضمام السويد وفنلندا في مطلع عام 2023، تبقى تركيا الدولة الوحيدة التي تحول دون انضمام هذين البلدين إلى الحلف العسكري.

وقال تشاووش أوغلو إنه سيجري مزيدا من المحادثات هذه المسألة خلال زيارة سيجريها وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لأنقرة بعد غد الخميس.