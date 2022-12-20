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استشهاد ناصر أبو حميد.. مركز حقوقي يُطالب بالتحقيق وحداد وغضب في فلسطين(فيديو)

فلسطين تنعى الشهيد الأسير ناصر أبو حميد(رويترز)
20/12/2022

طالب مركز حقوقي فلسطيني، بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات وفاة الأسير المريض ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية، في وقت عمّ فيه الحزن والحداد عموم فلسطين، احتجاجا على استشهاد الأسير المريض.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات جريمة وفاة أبو حميد، إثر معاناته من مرض سرطان الرئة منذ أكثر من عام.

وقال المركز إن إبقاء المعتقل المريض بالسرطان لمواجهة قدره المحتوم بالوفاة وحيدا يعدّ من أسوأ أشكال الانتقام الذي يرقى لمستوى جريمة حرب.

وأدان المركز تجاهل الاحتلال للدعوات المتكررة من مستويات محلية وإقليمية ودولية لإطلاق سراح أبو حميد؛ رغم علمه بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه وتركه يموت ببطء.

وكشف المركز أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية غير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير، مشيرا إلى وجود 600 معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة وفاة أبو حميد، محذّرا من تعرّض المزيد من الأسرى لذات المصير في حال استمرت سياسة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الصحية.

وطالب المركز الحقوقي المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالكفّ عن التردد وفتح تحقيق في الملف الفلسطيني خاصة ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى وجه الخصوص المرضى منهم.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيادة متابعتها لأوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

حداد وغضب

وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرات جابت شوارع المحافظات الشمالية والجنوبية تنديدا باغتيال الأسير ناصر أبو حميد، ورفعوا علم فلسطين، وشعارات منددة بسياسة القتل البطيء (الإهمال الطبي).

وحمّل المشاركون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة كافة الأسرى، وطالبوا العالم بالتدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم المرضى والنساء والأطفال.

وأعلنت القوى الفلسطينية في غزة الحداد العام في القطاع اليوم الثلاثاء، تنديدا بوفاة المعتقل ناصر أبو حميد في سجون إسرائيل وأكدت في بيان أن ما جرى مع أبو حميد، ويجرى مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل “جريمة لن تمر دون ثمن وعقاب”.

وحمّل بيان للقوى، تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش في مؤتمر صحفي بغزة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة أبو حميد بفعل سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تمارس بحق الأسرى.

وقال البطش نيابة عن المشاركين “يرتقي أبو حميد بعد سنوات من الأسر والمعاناة ومسيرة حافلة بالنضال والتضحيات والبطولات هذه التضحيات لن تذهب هدرا”.

وأعلن البطش، الحداد العام في قطاع غزة وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو حميد وقال “لتكن دماء الشهيد نورا ووقودا لانتفاضة شاملة ضد المستوطنين وحكومة التطرف العنصرية اليمينية”.

وأشارت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمرها إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز جثمان ناصر أبو حميد.

وفي السياق، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أن وفاة أبو حميد بعد فترة طويلة من المعاناة مع مرض السرطان “جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء ولن تمر دون عقاب”.

وأضاف هنية في بيان أن المقاومة لن تتوانى من السير في كل الدروب من أجل تحرير كل الأسرى الأبطال، وتحرير كل شبر من فلسطين.

وأعلنت وفاة ناصر أبو حميد صباح اليوم الثلاثاء في سجون إسرائيل بعد أكثر من عام على إصابته بمرض السرطان في الرئة، وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أبو حميد توفى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وحكم على أبو حميد بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما بعد اعتقاله عام 2002، وهو ناشط بارز في حركة فتح، وله 4 أشقاء أسرى لدى إسرائيل، ويقضون أحكاما طويلة بالسجون.

وبعد استشهاد ناصر أبو حميد، ارتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل سجون إسرائيل إلى 233 منذ عام 1967، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.

المصدر : وكالات