استشهاد ناصر أبو حميد.. مركز حقوقي يُطالب بالتحقيق وحداد وغضب في فلسطين(فيديو)

طالب مركز حقوقي فلسطيني، بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات وفاة الأسير المريض ناصر أبو حميد داخل السجون الإسرائيلية، في وقت عمّ فيه الحزن والحداد عموم فلسطين، احتجاجا على استشهاد الأسير المريض.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وملابسات جريمة وفاة أبو حميد، إثر معاناته من مرض سرطان الرئة منذ أكثر من عام.

شاهد| تغطية صحفية: "مسيرة طلابية في مخيم العروب بالخليل بعد ارتقاء الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال". pic.twitter.com/nRnlmrHhkw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

وقال المركز إن إبقاء المعتقل المريض بالسرطان لمواجهة قدره المحتوم بالوفاة وحيدا يعدّ من أسوأ أشكال الانتقام الذي يرقى لمستوى جريمة حرب.

وأدان المركز تجاهل الاحتلال للدعوات المتكررة من مستويات محلية وإقليمية ودولية لإطلاق سراح أبو حميد؛ رغم علمه بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه وتركه يموت ببطء.

صور| وزارة التربية والتعليم العالي بغزة تُنظّم فعاليات مدرسية للتنديد بسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى لارتقاء الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/KUtwPXIirH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

وكشف المركز أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية غير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير، مشيرا إلى وجود 600 معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة وفاة أبو حميد، محذّرا من تعرّض المزيد من الأسرى لذات المصير في حال استمرت سياسة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الصحية.

تغطية صحفية: "هتافات غاضبة للأسرى في سجون الاحتلال بعد تلقيهم نبأ ارتقاء الأسير ناصر أبو حميد صباح اليوم". pic.twitter.com/nCzJSoYMw3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2022

وطالب المركز الحقوقي المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالكفّ عن التردد وفتح تحقيق في الملف الفلسطيني خاصة ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى وجه الخصوص المرضى منهم.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيادة متابعتها لأوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم، مناشدا المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

مساجد غزة تنعى الأسير ناصر أبو حميد بعد ارتقائه داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد pic.twitter.com/ABND0ECB62 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2022

حداد وغضب

وشارك مئات الفلسطينيين في مسيرات جابت شوارع المحافظات الشمالية والجنوبية تنديدا باغتيال الأسير ناصر أبو حميد، ورفعوا علم فلسطين، وشعارات منددة بسياسة القتل البطيء (الإهمال الطبي).

وحمّل المشاركون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة كافة الأسرى، وطالبوا العالم بالتدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والإفراج عن جميع الأسرى وفي مقدمتهم المرضى والنساء والأطفال.

هيئة الأسرى: "الأسرى في كافة سجون الاحتلال يعلنون الحداد ثلاثة أيام مع إرجاع وجبات الطعام بعد ارتقاء الأسير ناصر أبو حميد" pic.twitter.com/LsD3HlJjuf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2022

وأعلنت القوى الفلسطينية في غزة الحداد العام في القطاع اليوم الثلاثاء، تنديدا بوفاة المعتقل ناصر أبو حميد في سجون إسرائيل وأكدت في بيان أن ما جرى مع أبو حميد، ويجرى مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل “جريمة لن تمر دون ثمن وعقاب”.

📹 متابعة صفا| مسيرة ووقفة منددة باستشهاد الاسير ناصر ابو حميد نتيجة الاهمال الطبي في مدينة #نابلس pic.twitter.com/bdXWmGmePg — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2022

وحمّل بيان للقوى، تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش في مؤتمر صحفي بغزة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة أبو حميد بفعل سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تمارس بحق الأسرى.

بالصور| القوى الوطنية والإسلامية تعلن حدادًا عامًا في غزة تنديدًا باستشـــــهـــاد الأسير أبو حميدhttps://t.co/WMOAdFyUpb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

وقال البطش نيابة عن المشاركين “يرتقي أبو حميد بعد سنوات من الأسر والمعاناة ومسيرة حافلة بالنضال والتضحيات والبطولات هذه التضحيات لن تذهب هدرا”.

وأعلن البطش، الحداد العام في قطاع غزة وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو حميد وقال “لتكن دماء الشهيد نورا ووقودا لانتفاضة شاملة ضد المستوطنين وحكومة التطرف العنصرية اليمينية”.

بحضور والد الشــ..هيد رعد خازم.. "والدة الأسير الشــ..هيد ناصر أبو حميد تشارك في وقفة منددة بجريمة اغتيال نجلها بمدينة رام الله". pic.twitter.com/S9MoGpof8z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

وأشارت الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمرها إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز جثمان ناصر أبو حميد.

وفي السياق، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أن وفاة أبو حميد بعد فترة طويلة من المعاناة مع مرض السرطان “جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء ولن تمر دون عقاب”.

معاناة مئات الأسرى المرضى لا زالت متواصلة

آخرهم الأسير أبو حميد.. سياسية الإهمال الطبي تواصل حصد أرواح الأسرى الفلسطينيينhttps://t.co/t2iw8yHgyL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

وأضاف هنية في بيان أن المقاومة لن تتوانى من السير في كل الدروب من أجل تحرير كل الأسرى الأبطال، وتحرير كل شبر من فلسطين.

وأعلنت وفاة ناصر أبو حميد صباح اليوم الثلاثاء في سجون إسرائيل بعد أكثر من عام على إصابته بمرض السرطان في الرئة، وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أبو حميد توفى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

🔴 متابعة صفا| طالبت بتسليم الجثمان.. عائلة الأسير الشهيد أبو حميد ترفض فتح بيت عزاءhttps://t.co/c1qK0cJfvR pic.twitter.com/Gz6M3FC49B — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2022

وحكم على أبو حميد بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما بعد اعتقاله عام 2002، وهو ناشط بارز في حركة فتح، وله 4 أشقاء أسرى لدى إسرائيل، ويقضون أحكاما طويلة بالسجون.

وبعد استشهاد ناصر أبو حميد، ارتفع عدد الأسرى الذين توفوا داخل سجون إسرائيل إلى 233 منذ عام 1967، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.