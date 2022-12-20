استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي والإضراب العام يعم الضفة (فيديو)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عاما)، اليوم الثلاثاء، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل الطبي) التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في حق الأسرى.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد بشكل عاجل من سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية.

وأعلنت محافظات الضفة والقدس المحتلة، الإضراب الشامل بعد الإعلان عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار دوت في سجن عوفر وانطلقت أصوات التكبير من الأسرى.

ناصر أبو حميد شهيدًا تفاصيل: https://t.co/grFmpCpwVV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

ونعت أسرة الشهيد ناصر ابنها كما نعت مساجد مخيم الأمعري برام الله الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، في حين أُعلن الإضراب والحداد. وقالت زارة الأسرى والمحررين إن أصوات التكبير والطرق على الأبواب تهز جدران السجون في هذه الأثناء.

مساجد مخيم الأمعري برام الله تنعى الشهيد الأسير ناصر أبو حميد وإعلان الإضراب والحداد pic.twitter.com/YjpBbESikg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

كما نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الشهيد ناصر أبو حميد، وتقدم بأحر التعازي إلى المناضلة أم ناصر، خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر ووالدة الشهداء والأسرى والجرحى.

💬 متابعة صفا| من هو الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد؟https://t.co/XuRCVoYdPb — وكالة صفا (@SafaPs) December 20, 2022

وبدأ الوضع الصحي للأسير التدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس/آب العام الماضي 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره وتبيّن أنه مصاب بورم في الرئة.

وأعيد نقل الأسير الفلسطيني إلى سجن عسقلان، مما أوصله إلى هذه المرحلة الخطيرة، وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذه العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، ثم سمح له بتلقي العلاج في الآونة الأخيرة بعد انتشار المرض في جسده.

تغطية صحفية:" صفارات الإنذار تدوي في سجن عوفر وأصوات التكبيرات للأسرى تسمع من بلدة بيتونيا غرب رام الله". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2022

الشهيد الأسير أبو حميد كان محكوما عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى فيه 4 أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن مدة عامين ونصف.

وأفرج عن الشهيد، ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، وأمضى 4 سنوات من هذا الحكم في السجن، ثم أفرج عنه في إطار مفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

#عاجل | هيئة الأسرى: "وحدات قمع مدججة يرافقها جيش وشرطة الاحتلال تتوافد إلى العديد من السجون تحسباً لانفجار حقيقي رداً على استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد" — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 20, 2022

ناصر أبو حميد

كان الشهيد ابو حميد قد رفض مقترحا تقدم به محاميه، لطلب “عفو” من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه، تأكيدًا منه على الحقّ في الاستمرار في مقاومة الاحتلال، واحترامًا لمسيرة الشهداء، ورفاقه الأسرى.

ولد ناصر محمد يوسف أبو حميد عام 1972 في مخيم النصيرات، لأسرة لاجئة من قرية السوافير الشمالية في غزة، وقد انتمى إلى حركة فتح، وكان أحد كوادرها في الانتفاضة الأولى، وكان للجماهير في المظاهرات هتاف باسمه شخصيا، واعتقل في الانتفاضة الأولى، وأفرج عنه عام 1994.

وصية الأسير الشـ.ـ&ـ.ـيد ناصر أبو حميد .. pic.twitter.com/mocmMKHarA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2022

واستعاد ناصر نشاطه في مؤسسات فتح التنظيمية، وأصبح من قادة كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية أثناء الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى”، وبعد اعتقاله أصبح من قادة الحركة الأسيرة، ومثَّل المعتقلين في مواجهة إدارة سجون الاحتلال.

وكم من أسير له مع الـ..شـ.. ـــهــ….ـادة موعد خلف القضبان.. فتتحرر روحه من القيود ولكن جسده

يبقى معتقلاً

رحم الله ناصر أبو حميد pic.twitter.com/ZNYKfKA6C5 — MAHMOUD MATAR (@Mahmoud1MATAR) December 20, 2022

واعتقل ناصر أبو حميد أول مرة عندما كان في الثالثة عشرة، بعد أن أصيب إصابة بالغة عام 1990، وحاول الاحتلال اغتياله أكثر من مرة بعد أن تحول إلى مطارد في الثاني والعشرين من أبريل/نيسان 2002، واعتقل برفقة أخيه نصر في مخيم قلنديا ورافق اعتقاله الاعتداء عليه وإصابته إصابات بالغة، وواجه تحقيقًا قاسيًا، ثم حكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و30 عامًا.

من هو الشهيد الأسير ناصر أبو حميد؟ https://t.co/IXHhghlrd5 — إذاعة النور (@alnourradio) December 20, 2022

وهو شقيق الشهيد عبد المنعم أبو حميد وشقيق الأسير نصر المحكوم عليه بخمسة مؤبدات وشريف المحكوم عليه بأربعة مؤبدات ومحمد المحكوم عليه بمؤبدين وثلاثين عاما وإسلام المحكوم عليه بمؤبد وثماني سنوات.

هدم الاحتلال منزل هذه العائلة 5 مرات، ومنع أم ناصر من زيارته سنوات. وقد أُطلِقَ على أم ناصر لقب “خنساء فلسطين” و”سنديانة فلسطين”، وتوفي والده وهو داخل السجن ولم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمانه.

إعلان الحداد العام في القدس عقب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد واعتبار اليوم يوم غضب على المحتل.#الشهيد_ناصر_ابو_حميد pic.twitter.com/0B9QwkXRYb — طالب الشهادة (@TAlshhadt) December 20, 2022

ناصر أبو حميد من المناضلين الذين آمنوا بأن الأرض تنادي أبناءها، فاستجابوا لندائها دون أن يفكروا ولو لحظة فيما سيخسرونه من أعمارهم.

الأسير ناصر أبو حميد شهيدًا ، بسبب الاهمال الطبي المتعمد من قِبل الاحتلال الصهيوني الغاصب pic.twitter.com/Ayl9vD2pX2 — Palestina libre𓂆فلسطين حُرّة (@Palestine02125) December 20, 2022

وباستشهاد القائد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967، 74 شهيدًا منهم ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، وكان من بينهم هذا العام إلى جانب الأسير أبو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استُشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، بحسب نادي الأسير.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال اليوم نحو 4700، بينهم نحو 150 طفلًا و33 أسيرة.