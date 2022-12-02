معركة تحت قبة البرلمان السنغالي.. تراشق بالكراسي والأيدي ونائب يصفع زميلته على وجهها (فيديو)

صفع نائب سنغالي زميلته، أمس الخميس، بعد نقاش حاد بينهما كان قد بدأ بسبب تصريحات سابقة للنائبة، إيمي ندياي، وفق لقطات انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المشاهد المتداولة من داخل البرلمان السنغالي، فإن النقاش تحول إلى شجار حاد، ما دفع بالنائب ماساتا سامب من المعارضة بالتوجه نحو زميلته إيمي ندياي، وصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة بضربه بالكرسي.

ونقلت مواقع محلية أن الشجار وقع أثناء جلسة عامة للبرلمان السنغالي، حيث تبادل المشرعون الضربات، ما أدى إلى تعليق الجلسة.

كما وثقت اللقطات المصورة، تطور الوضع إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي، قبل تدخل النواب لتهدئة الأوضاع.

🇸🇳 #Senegal Ce jeudi 1er décembre à l’Assemblée nationale, Amy Ndiaye, de la majorité, a été giflée par le député de l’opposition Massata Samb du parti PUR. #RFImatin 👇 (Images © Dakar Actu TV) pic.twitter.com/eQDMMWfV87 — RFI Afrique (@RFIAfrique) December 2, 2022

وأثارت تلك اللقطات حفيظة النشطاء عبر منصات التواصل، حيث ندّدوا بما حدث والاعتداء على النائبة به، فيما طالب تجمع النسويات في السنغال، بمحاسبة النائب.

AGRESSION D’UNE DÉPUTÉ EN PLEINE SÉANCE au Senegal

Un député, un homme a osé lever la main sur une femme en direct. Un second en blanc a renversé la dame

2 hommes

Nous sommes en pleine campagne

On exige des sanctions#violencesfaitesauxfemmes @onufemmesSN @hadjafa21 @Macky_Sall pic.twitter.com/63GTQb8utw — Collectif des Féministes du Sénégal (@FeministesSN) December 1, 2022

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن هذه الحادثة تكشف حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده السنغال بعدما خسر المعسكر الرئاسي الأغلبية المطلقة بعد الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو الماضي، والتي أعطت المجلس توازنًا فعليًا للقوى في سياق سياسي متوتر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس ماكي سال، الذي انتخب في عام 2012 لمدة 7 سنوات وأعيد انتخابه في عام 2019 لمدة 5 سنوات أخرى، يظل صامتًا بشأن نواياه بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024.