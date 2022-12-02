كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وتتأهل للدور الثاني بكأس العالم

سجلت كوريا الجنوبية هدفًا في الوقت القاتل لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل لدور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أوروغواي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، انطلق المهاجم سون هيونج مين بعد ركلة ركنية للمنتخب البرتغالي قبل أن يمرر الكرة إلى هوانج هي تشان الذي وضعها في الشباك ليطلق احتفالات جنونية في المدرجات.

وفي أول ظهور في التشكيلة الأساسية، افتتح ريكاردو هورتا التسجيل في الدقيقة الخامسة مستغلًا عرضية من ديوجو دالوت، بينما تعادل كيم يونج-جوون بهدف سجله في الدقيقة 27 عندما اصطدمت ركلة ركنية بظهر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو لتتهيأ إلى اللاعب الذي وضعها في الشباك.

بهذا تتأهل كوريا الجنوبية مع البرتغال إلى الدور المقبل على حساب أوروغواي التي فازت 2-صفر على غانا.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد ست نقاط، وجاء في المركز الثاني المنتخب الكوري الجنوبي برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف المسجلة أمام منتخب أوروغواي، فيما جاء منتخب غانا في المركز الرابع.

وكان المنتخب البرتغالي ضمن التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة، فيما يلعب المنتخب الكوري مع أول المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون.