فايننشال تايمز: “سوق واقف” في قطر تحول إلى جمعية عامة للأمم المتحدة لكرة القدم

قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في إطار تغطيتها لمونديال قطر إن “سوق واقف” الذي يعد السوق الأكثر ازدحامًا في العاصمة القطرية الدوحة، تحول إلى نقطة محورية غير رسمية في كأس العالم لكرة القدم، وأصبح المكان المفضل للزوار من المشجعين من جميع دول العالم للتعارف والتقاط صور “سيلفي” وشرب الشاي والمشاركة في مناظرات رياضية جيدة.

وأضافت الصحيفة أن العديد من المشجعين بدءًا من الأرجنتينيين الذين يرتدون أغطية الرأس العربية باللونين الأزرق والأبيض إلى الكاميرونيين الذين يرتدون عباءات مطرزة بألوانهم الوطنية من الأحمر والأصفر والأخضر، احتشدوا في شوارع سوق واقف الضيقة وأزقتها، مما خلق شيئًا من الأمم المتحدة لكرة القدم.

وقال بول ويليامز، الذي سافر إلى قطر لدعم فريق ويلز “عند النزول إلى السوق، ترى جميع الأشخاص يتجولون من 32 جنسية مختلفة”.

وقال تيري جون، مشجع آخر من ويلز، في رده عن الدعاية السلبية التي أحاطت بالبطولة: “أعتقد أنه كان هناك الكثير من التخويف في وسائل الإعلام”. “لقد قضينا ولا زلنا نقضي وقتًا رائعًا”.

وتابعت الصحيفة أن مونديال قطر غيَّر الكثير من تجربة المشجعين مقارنة بالبطولات السابقة من حيث التنظيم اللوجستي بين الملاعب الثمانية وحضور أكثر من مباراة في اليوم وخط المترو الجديد في المدينة البالغ طوله 76 كيلومترًا، مؤكدة أن الأحياء القديمة في العاصمة الدوحة أصبحت أماكن مفضلة يلتقي فيها المشجعون ويتبادلون القصص.

وتمكّن فيل سولوف، مدير شركة من إنجلترا، من مشاهدة 10 مباريات في كأس العالم خلال 9 أيام، وقال: “نحن هنا من أجل كرة القدم، لذلك نحن إما في الملعب نشاهد المباريات أو نشاهد المباريات في المقاهي أو ننام”.

احتفاء بمنتخب بلادها.. رئيسة #كراوتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش تتجول في سوق واقف بالدوحة، تزامنا مع بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Ot4IIFKmj1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2022

وخلصت الصحيفة إلى أن دولة قطر تأمل أن تؤدي مرحلة مباريات خروج المغلوب من البطولة إلى توفير مساحة للفنادق والضيافة للمشجعين الموجودين بالفعل أو الوافدين مما يعزز تجربة كأس العالم بشكل أكبر.