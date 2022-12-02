بريطانيا.. فتح تحقيق مستقل عقب وفاة طفل مسلم رفض مستشفى استقباله

طالبت النائبة عن حزب العمال البريطاني، سارة تشامبيون، بالوقوف على ملابسات وفاة الطفل المسلم يوسف محمود نظير في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومعرفة أسباب هذه الوفاة التي تمت “بشكل فظيع للغاية”.

وأضافت في تصريحات لصحيفة الغارديان: “لقد كانت عائلة نظير واضحة للغاية في أنها لا تريد أن تعاني عائلة أخرى من وفاة طفل في مثل هذه الظروف المروعة”. مؤكدة “نحن بحاجة إلى اكتشاف الخطأ الفادح الذي حدث بسرعة، وسأعمل معهم لتأمين تحقيق سريع ومستقل”.

وتابعت: نحتاج إلى التأكد من أن التحقيق يغطي مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية المشاركة في تشخيص ورعاية وعلاج يوسف”.

وأضافت شامبيون أنها تلقت تأكيدات بشأن بدء تحقيق مستقل.

وقالت: لقد أكد لي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات الصحية في مدينة روثرهام أن تحقيقًا مستقلاً سيتم إطلاقه، وسأقوم بدعم العائلة في مراحل التحقيق.

من جهته، قال أحمد عمّ الطفل المتوفى لشبكة سكاي نيوز إنه يريد “تحقيقًا مستقلًا كاملًا من مؤسسة الخدمات الصحية البريطانية”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور ريتشارد جينكينز، الذي التقى بأحمد واعتذر له ولعائلته، أخبره بأن محققين مستقلين سيقومون بعملية التحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأضاف جينكينز “من الضروري أن يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن أفراد الأسرة من الحصول على إجابات لمخاوفهم، ويمكننا تحديد المكان الذي يجب إجراء التغييرات فيه”.

وتوفي يوسف محمود نظير، البالغ من العمر 5 سنوات، بعدما رفضت إدارة مستشفى روثرهام العام في إنجلترا السماح له بالدخول والاستفادة من الخدمات الصحية.

وقال موظفو المستشفى إن الرفض ناجم عن “انعدام الأسرّة الضرورية والعدد الكافي من الأطباء على الرغم من أن الطبيب المعالج وصف حالة الطفل بأنها أسوأ حالة التهاب اللوزتين رآها في حياته”.