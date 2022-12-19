وول ستريت جورنال: مدينة لوسيل معلم تذكاري يجسّد طموح قطر وازدهارها العمراني

أشادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بمدينة لوسيل وصرحها المعماري المهيب المتمثل في ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 مساء أمس الأحد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مدينة لوسيل التي بنيت من الصفر على مدار الـ20 عامًا الماضية، تمثل مَعلمًا تذكاريًّا يجسد طموح قطر وازدهارها العمراني، الذي قد تمتد آثاره إلى أحداث كبرى أخرى فيما بعد نهائي كأس العالم.

الحلم إلى حقيقة

وأضافت أن “الملعب العملاق الذهبي اللون” يقع في منتصف مدينة لوسيل النابضة التي تبعد حوالي 20 كيلومترًا إلى الشمال من العاصمة الدوحة، وتضم ناطحات سحاب وجامعة وشوارع مفتوحة على مصراعيها ومرسى لليخوت الفاخرة، وكلها مضاءة بطريقة رائعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل 20 عامًا، لم تكن مدينة لوسيل سوى كومة رمال، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى هذه الفخامة “ولكن قطر حرصت على تحويل الحلم إلى حقيقة”.

ونقلت الصحيفة عن براين جانيت، المهندس المعماري الذي عمل التصاميم الأولية للمدينة قوله “لم يكن هناك شيء (في مكان المدينة في السابق). ولم يكن الجميع واثقين كليًّا بأن مشروعًا مثل هذا سينجح حين تقوم برسمه. فقط 1 من كل 10 أو20 أو حتى 100 من هذه الأشياء قد يحدث”.

“We were building a city from scratch.” 20 years ago, it was a patch of sand in the desert. Tomorrow, the $45 billion city of Lusail will host the World Cup final. It stands as a monument to Qatar's ambition, modernization and excess. W/ @JoshRobinson23 https://t.co/gs6H87nwWB — Jonathan Clegg (@CleggJon) December 17, 2022

هدف جديد

وذكرت الصحيفة أنه تم عمل التصاميم اللازمة لمدينة لوسيل في البداية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة لتنويع اقتصاد قطر وجعلها لاعبًا عالميًّا رائدًا، وكان من المخطط له أن تكون المدينة مركزًا سياحيًّا، لكن عندما فازت قطر بحقوق استضافة كأس العالم في 2010، أصبحت إضافة ملعب يتسع لـ89 ألف مقعد بالمدينة الحديثة “هدفًا جديدًا”.

وتابعت “الآن بينما تقوم قطر بتنظيم نهائي الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم، تعد لوسيل رمزًا لطموح قطر المتجدد، وحداثتها السريعة، وازدهارها العمراني”.

كما أشادت الصحيفة، من جهة أخرى بالتنظيم الرائع والناجح لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، قائلة إنها لم تتخللها مشاكل تشغيلية كبرى، حيث عمل نظام النقل الجديد كما تم التخطيط له، ونجحت قطر في استيعاب التدفق الكبير للزوار الأجانب الذين أتوا من كل حدب وصوب لمتابعة منتخباتهم الوطنية.

مغامرة ممتعة عشناها خطوة بخطوة 🤩 وتم الكشف عن بطلها اليوم 🇦🇷🏆#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

أفضل نسخة من المونديال

وتلقى التنظيم القطري لكأس العالم إشادة كبيرة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حين قال يوم الجمعة إن “قطر، بفضل جميع من شاركوا في التنظيم بما في ذلك المتطوعون، نجحت في جعل هذه النسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “طموح قطر في لوسيل لم يتوقف عند كأس العالم، بل هناك بالفعل خطط لاستضافة أحداث رياضية كبرى أخرى، إذ ستستضيف المدينة مباريات خروج المغلوب من دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم، كما تتطلع لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036”.

وشهد ملعب لوسيل المونديالي مساء أمس الأحد، لحظة تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عامًا بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.