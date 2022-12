وول ستريت جورنال: مدينة لوسيل معلم تذكاري يجسّد طموح قطر وازدهارها العمراني

أشادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بمدينة لوسيل وصرحها المعماري المهيب المتمثل في ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 مساء أمس الأحد.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مدينة لوسيل التي بنيت من الصفر على مدار الـ20 عامًا الماضية، تمثل مَعلمًا تذكاريًّا يجسد طموح قطر وازدهارها العمراني، الذي قد تمتد آثاره إلى أحداث كبرى أخرى فيما بعد نهائي كأس العالم.

وأضافت أن “الملعب العملاق الذهبي اللون” يقع في منتصف مدينة لوسيل النابضة التي تبعد حوالي 20 كيلومترًا إلى الشمال من العاصمة الدوحة، وتضم ناطحات سحاب وجامعة وشوارع مفتوحة على مصراعيها ومرسى لليخوت الفاخرة، وكلها مضاءة بطريقة رائعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل 20 عامًا، لم تكن مدينة لوسيل سوى كومة رمال، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى هذه الفخامة “ولكن قطر حرصت على تحويل الحلم إلى حقيقة”.

ونقلت الصحيفة عن براين جانيت، المهندس المعماري الذي عمل التصاميم الأولية للمدينة قوله “لم يكن هناك شيء (في مكان المدينة في السابق). ولم يكن الجميع واثقين كليًّا بأن مشروعًا مثل هذا سينجح حين تقوم برسمه. فقط 1 من كل 10 أو20 أو حتى 100 من هذه الأشياء قد يحدث”.

