مدرب فرنسا: هذا ما كان ينقصنا لحصد اللقب ومونديال قطر حطم كثيرا من الأرقام القياسية

اعتبر ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي أن فريقه كانت تنقصه الطاقة من أجل حصد لقب بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرًا إلى أن مونديال قطر حطّم الكثير من الأرقام القياسية.

وقال ديشامب، في مؤتمر صحفي عقب المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، إن فريقه ضغط في البداية على الأرجنتين، ولكن بعض اللاعبين الأساسيين لم يكونوا في أفضل حالاتهم من الناحية البدنية وكانت تنقصهم الطاقة، لذلك كان منتخب الأرجنتين الأفضل في الشوط الأول واستغل الفرص التي لاحت له وسجل هدفين.

وأضاف أنه بعدما أجرى بعض التبديلات والتغييرات في طريقة اللعب بإدخال كيليان مبابي في عمق الهجوم، تمكّن المنتخب من العودة من الموقف الصعب، ومُعادلة النتيجة، معتبرًا أن فريقه كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لكنه أهدر ذلك في نهاية المباراة.

وقدّم المدرب الفرنسي التهنئة إلى المنتخب الأرجنتيني على الفوز والأداء الرائع والخبرة في الملعب والشراسة في اللعب، معتبرًا أن منتخب الأرجنتين قدّم مباراة قوية، وحالفه الحظ واستحق الفوز باللقب.

لم يدخر جهدًا حتى آخر لحظة فعلها في 2018 واستعصت عليه في 2022 لكنه سيعود مجددًا في 2026 كأس عالم FIFA للتاريخ من كيليان مبابي 🏆🇫🇷👏 pic.twitter.com/rbMIZVJWBK — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

وأوضح ديشامب أن بطولة كأس العالم قطر 2022، حطّمت الكثير من الأرقام القياسية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن مبابي حطم أرقامًا قياسية للمرة الأولى منذ عام 1966، ولكنه لم يخرج من المونديال بالنتيجة التي كان يتمناها.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل منتخب فرنسا الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب القادرين على تحقيق الأفضل في المستقبل، لافتًا إلى أن هذا الجيل خاض نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، وكذلك قدّم مستويات مميزة في اليورو أيضًا.

وأوضح مدرب فرنسا أن المنتخب لديه قاعدة كبيرة من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، لافتًا إلى أهمية وجود عناصر الخبرة لمنحهم المزيد من الثقة، خاصة أن العديد من العناصر الحالية خاضوا الكثير من المباريات الدولية واكتسبوا خبرات كبيرة.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عامًا بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح، أمس الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.