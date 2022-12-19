تشجيع بطعم الهزيمة.. ماكرون يواسي فريق فرنسا بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين (فيديو)

واسى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منتخب الديوك بعد هزيمتهم، أمس الأحد، أمام منتخب التانغو الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وألقى ماكرون كلمة وسط أعضاء الفريق في غرفة تبديل الملابس بملعب لوسيل في قطر -حيث جرت المباراة- حاول من خلالها جعل الزُرق يتجاوزون الخسارة.

وشكر الرئيس فريق كرة القدم الذي جعل “ملايين الفرنسيين يحلمون بعد وصولهم إلى النهائي”، وتابع “لعِبتم مباراة كرة قدم جيدة”.

وحاول ماكرون بكلماته تشجيع الفريق لكن خيبة الأمل والانكسار بدتا واضحتين وإن حاول إخفاءها بكلمات حماسية.

ونشر ماكرون مقطع فيديو لكلمته عبر حسابه على تويتر، والتي قال فيها “ستستخلصون عددًا من الدروس من هذه المباراة وستندمون على عدد من القرارات”.

واستطرد “لكن أرجوكم أن لا تغوصوا في الندم”، وزاد “اسمعوني جيدًا.. أنتم فريق جيد جدًا. أظن أن ليس هناك فريق يمكنه فعل ما فعلتم.. وقد اقتربنا من الفوز”.

وزاد ماكرون “هذه هي الرياضة وهذه هي كرة القدم كما هو الأمر في الحياة.. لا يمكنكم فعل شيء. لكنكم امتلكتم القلب والموهبة والرغبة في المُضي”.

وقال الرئيس “أردت أن أراكم لأقول لكم شكرًا.. شكرًا للذين سيغادرون المنتخب بعد هذه المبارة”، مضيفًا “هناك آخرون أصغر سنًا سيعطون للفريق الكثير.. أكثر مني كرئيس”.

وتابع “هذا المساء سيكون صعبًا لكننا سنبدأ مجددًا من الغد.. وهكذا سنجني الفوز”.

وختم قائلًا “أنا فخور بكم.. عاشت الجمهورية.. عاشت فرنسا”، ثم عانق المدرب ديدي ديشامب.

من صافرة البداية إلى الخسارة.. شاهد تفاعل ماكرون مع مباراة نهائي كأس العالم pic.twitter.com/rSWqdnhZJh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2022

وتفاعل ماكرون أمس الأحد مع مباراة منتخب بلاده والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بملعب لوسيل المونديالي.

وظهر ماكرون وقد اندمج في التشجيع من المنصة الشرفية إلى جانب شخصيات على رأسها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونزع الرئيس الفرنسي سترته بعد بداية المباراة وشمّر قميصه، وكان ماكرون يقفز من مقعده كلما أحرز الديكة هدفاً جديدًا أو اقتربوا من مرمى الخصم.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطات مختلفة ظهر فيها ماكرون بتعابير تمتزج بين القلق والحماس والفرح والحزن بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عاما بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بالركلات الترجيجية، أمس الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).