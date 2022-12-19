تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس

مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات لعرض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

الخليل

12:00 مكة المكرمة.

زيارة لممثل الاتحاد الأوربي وسفراء أوربيين لمدرسة إصفي الفوقا في منطقة مسافر يطا بعد هدمها من قبل قوات الاحتلال.

تونس

13:00 مكة المكرمة.

قراءة في عناوين الصحف التونسية حول آخر مستجدات الانتخابات التشريعية.

لبنان

13:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزير الصحة اللبناني خلال تسلمه دفعة من الأدوية مقدمة من الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية.

الخرطوم

14:00 مكة المكرمة.

مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة وعدد من القوى السياسية السودانية الرافضة للاتفاق الإطاري.

بروكسل

15:00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الطاقة الأوربيين.

الرباط

17:00 مكة المكرمة.

المنتخب المغربي يصل إلى الرباط قادما من الدوحة.

واشنطن

21:00 مكة المكرمة.

جلسة استماع أخيرة للجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس قبل إصدار تقريرها النهائي بعد غد.

نيويورك

23:00 مكة المكرمة.

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي مع إيران.