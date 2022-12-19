الملايين في الأرجنتين يحتفلون بالفوز بكأس العالم للمرة الثالثة(فيديو)

اختتمت منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، اليوم الأحد، بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح ( 4ـ2) على منتخب فرنسا في المباراة النهائية للمسابقة.

ومباشرة عقب إعلان صافرة الحكم عن نهاية المباراة انطلقت الاحتفالات الشعبية في “ساحة الشهداء” بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، حيث بدت آلاف الجماهير الحاشدة وهي تتغنى بالفوز مرددة شعارات وأهازيج شعبية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية وصور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارع “9 يوليو”، وهو من الشوارع الرئيسية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهو يضج بآلاف الأرجنتينيين وهم يصرخون فرحا بالنصروسط طقوس وأهازيج شعبية.

وكانت حركة المرور في المنطقة، توقفت منذ الصباح الباكر، وأغلقت معظم المحلات أبوابها مبكرا تحسبا لأعمال عنف.

واحتفل موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بهذا الانتصار الكبير قائلا” باختصار (فريق الأرجنتين) بطل العالم بعد عناء”.

واحتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقع تويتر بفوزالأرجنتين بمونديال قطر، وكتب “هنئيا للأرجنتين”. مرفوقة بصورة قائد الفريق ليونيل ميسي وهو يحمل الكأس.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأرجنتينية والعالمية فيديو من داخل ملعب الوسيل، يظهر فيه ليونيل ميسي على الأكتاف وهو يحمل كأس العالم.

لا جديد لا جديد .. الملك 🐐 pic.twitter.com/laOhTg1lPy — Messi World (@M10GOAT) December 18, 2022

وفاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم ثلاث مرات في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في عام 1978 وكانت البطولة على أرضه ووسط جماهيره بعد أن استطاع التغلب على منتخب هولندا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل على الكأس في المرة الثانية في العام 1986 في المكسيك بعد أن هزم المنتخب الألماني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما جاء فوزه الثالث والأخير بمونديال قطرعقب انتصاره على الفريق الفرنسي بركلات الترجيح (4-2).