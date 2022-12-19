البشت القطري يتصدر المنصات بعدما ارتداه ميسي خلال التتويج بكأس العالم

تصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي “البشت القطري” المنصات العربية والعالمية، حيث حازت إعجاب الكثيرين، واعتبرها بعضهم إحدى اللقطات التي ستخلد في تاريخ بطولات كأس العالم.

وساعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نجم المنتخب الأرجنتيني على ارتداء “البشت” وهو ثوب تقليدي قطري، ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز بلاده على فرنسا في نهائي مونديال 2022، مساء أمس الأحد، على ملعب لوسيل.

البشت في تراثنا العربي يلبسونه كبار القوم في المناسبات الكبيره ، قطر لم تغفل عن أي شيء وقدمت تراثنا بشكل جميل للعالم .. شكراً قطر pic.twitter.com/UhkRDJMgvV — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 18, 2022

وأشاد المدونون عبر المنصات بهذه اللفتة، التي أبرزت الثقافة العربية في إحدى أهم اللحظات الرياضية في التاريخ، وفي لقطة لن تُنسى وستبقى أفضل ختام للمونديال على هذه الأرض العربية.

كما نشر كثيرون تاريخ البشت بوصفها لباسًا تقليديًّا، وعاداته وتقاليده التي يتبعها العرب، حيث يعدّ لباسًا مميزًا، وله قيمة كبيرة عندما يُلبسه شخص لآخر.

كما دفعت الصورة التي ظهر بها ميسي وهو يرتدي البشت بعض المغردين ليعبروا عن إنجاز ميسي في تلك اللحظة بأبيات من الشعر العربي القديم.

وبذابلي ومهندي نلتُ العلاَ لا بالقرابة ِ والعديدِ الأَجزل https://t.co/xHByWPunGD — كيلاني (@7anaf22) December 18, 2022

وتصدرت اللقطة المنصات العالمية التي شاركتها تحت عنوان “الشيخ ميسي”، وتساءل بعضهم ولا سيما الأجانب عن ماهية هذا الثوب وتقاليده، وأثنى آخرون على وجود الثقافة في لقطة مثل هذه.

وعلق الرياضي العالمي تام خان ” الشيح ميسي، هذا تصرف عبقري، ارتداء الثوب التقليدي خلال أكبر لحظة في تاريخ الرياضة، أحب قطر، يا لها من لحظة، دع العالم يحتفل بالثقافة”.

Sheikh #Messi This is brilliant. Traditional thobe being worn during the biggest moment in sports history. #Qatar I love you. What a moment. Let the world celebrate the culture. #Qatar2022 #QatarWorldCup pic.twitter.com/pl0PoAcRq6 — Tam Khan (@Tam_Khan) December 18, 2022

البشت القطري

و”البشت” القطري التقليدي هو زي رسمي في البلاد ويتم ارتداؤه في المُناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد والأعراس.

والبشت عبارة عن عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القِدم، وما زال يستخدم في دول الخليج، ويتميز بألوانه المختلفة مثل الرمادي والأسود والبني والرملي والأبيض.

فكرة ارتداء ميسي "البشت" عظيمة .. هذه ثقافتنا ونفخر فيها 👏👏 pic.twitter.com/exS4GcKhpu — محمد عواد (@mohammedawaad) December 18, 2022

ويبدأ طول البشت من الكتف إلى القدم، وهو لباسٌ ليس له أكمام ولكن له فتحتان من أجل إخراج اليدين.

وتتراوح أسعار البشت الجاهز بين 300 ريال (82 دولارًا) و800 ريال (220 دولارًا)، أما البشت المصنوع يدويا بخياطته وتطريزه بناء على طلب الزبون فتبدأ أسعاره من 1500 ريال (410 دولارات) حتى 7000 ريال (1920 دولارًا) حسب نوع وجودة القماش والتطريز المستخدم فيه.

الصورة بالعباية عمرها ما هتتنسى ، حركة عبقرية — Mostafa Nageeb (@MostafaNageeb) December 18, 2022

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول مبيعات في أحد محلات البشت، أن “عملية خياطة البشت وتطريزه شاقة يعمل فيها 6 أشخاص، كل تطريزة في البشت لها صانع مُعين مُتخصص فيها، خاصة أن الذري (الخيط الذهبي اللامع) به 5 تطريزات”.

وإذا اشترك 5 أشخاص في خياطة البشت فخياطته تستغرق من 5 أيام إلى أسبوع، أما عن القماش المستخدم فقال إنه “3 أنواع صيفي وهي اللندني (نسبة إلى بريطانيا)، والياباني (نسبة إلى اليابان) والنجفي (نسبة إلى مدينة النجف العراقية)”.

الذي فكر بإلباس ميسي البشت العربي لحظة رفعه لكأس العالم عبقري الصراحة.. ستبقى هذه الصورة متداولة وعالقة بأذهان مليارات البشر لمئة سنةٍ قادمة!#كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/XTeGdhO5Y3 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 18, 2022

وأوضح أن القماش “الياباني واللندني صوف خفيف، أما النجفي فهو كله غزل يد، لذلك فالبشت المصنوع من القماش النجفي صناعة يدوية بالكامل من الألف إلى الياء”.

أما قماش “البشت” الشتوي، فيصنع من “وبر الجمل والصوف ومنه أنواع منها وبر مخلوط بالصوف وآخر مخلوط بالقطن”، والبشت الربيعي وهو عبارة عن صوف إنجليزي خفيف يُطلق عليه صوف مارينا ويأتي من اليابان وبريطانيا”.

تحية لصاحب فكرة البشت، لقطة هتفضل موجودة للأبد، بعد سنين لما الناس ترجع تشوف الصور واللقطات الكل هيفتكر من اللقطة دي إن تتويج أعظم لاعب في تاريخ اللعبة بالمونديال كان في قطر وبالبشت — SIR AHMED (@midopido21) December 18, 2022

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عامًا بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح، أمس الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

لقطة ميسي وهو بيلبس البشت دي حتبقي من اهم واعظم الصور فى تاريخ الكورة للابد — فيديريستا 🇪🇬 (@Hakeem8921) December 18, 2022