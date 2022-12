البشت القطري يتصدر المنصات بعدما ارتداه ميسي خلال التتويج بكأس العالم

تصدرت لقطة ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي “البشت القطري” المنصات العربية والعالمية، حيث حازت إعجاب الكثيرين، واعتبرها بعضهم إحدى اللقطات التي ستخلد في تاريخ بطولات كأس العالم.

وساعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نجم المنتخب الأرجنتيني على ارتداء “البشت” وهو ثوب تقليدي قطري، ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز بلاده على فرنسا في نهائي مونديال 2022، مساء أمس الأحد، على ملعب لوسيل.

وأشاد المدونون عبر المنصات بهذه اللفتة، التي أبرزت الثقافة العربية في إحدى أهم اللحظات الرياضية في التاريخ، وفي لقطة لن تُنسى وستبقى أفضل ختام للمونديال على هذه الأرض العربية.

كما نشر كثيرون تاريخ البشت بوصفها لباسًا تقليديًّا، وعاداته وتقاليده التي يتبعها العرب، حيث يعدّ لباسًا مميزًا، وله قيمة كبيرة عندما يُلبسه شخص لآخر.

كما دفعت الصورة التي ظهر بها ميسي وهو يرتدي البشت بعض المغردين ليعبروا عن إنجاز ميسي في تلك اللحظة بأبيات من الشعر العربي القديم.

وتصدرت اللقطة المنصات العالمية التي شاركتها تحت عنوان “الشيخ ميسي”، وتساءل بعضهم ولا سيما الأجانب عن ماهية هذا الثوب وتقاليده، وأثنى آخرون على وجود الثقافة في لقطة مثل هذه.

وعلق الرياضي العالمي تام خان ” الشيح ميسي، هذا تصرف عبقري، ارتداء الثوب التقليدي خلال أكبر لحظة في تاريخ الرياضة، أحب قطر، يا لها من لحظة، دع العالم يحتفل بالثقافة”.

Sheikh #Messi

This is brilliant. Traditional thobe being worn during the biggest moment in sports history. #Qatar I love you. What a moment. Let the world celebrate the culture. #Qatar2022 #QatarWorldCup pic.twitter.com/pl0PoAcRq6

— Tam Khan (@Tam_Khan) December 18, 2022