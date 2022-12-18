10 صور تُلخص رحلة المغرب “العظيمة” خلال مونديال قطر 2022

تضمنت رحلة المغرب العظيمة في كأس العالم FIFA قطر 2022 العديد من اللحظات المهمة التي كان لا بد من توثيقها بالصور، وفق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويصفها الفيفا في تقريره بأنها “لم تكن عادية أبدًا، وستبقى في الذاكرة طويلًا، كانت عظيمة جدًّا وستبقى خالدة إلى الأبد”، فقد وصل أسود الأطلس إلى نصف النهائي، وخسروا مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بنتيجة 2-1.

التعادل مع وصيف العالم

ليس سهلًا أن تبدأ مشوارك في كأس العالم بمواجهة وصيف النسخة الماضية، ولكن المغرب تجاوز كل المخاوف والشكوك وانتزع تعادلًا سلبيًّا مهمًّا، منح اللاعبين والمدرب ثقة كبيرة، ونقطة كانت بداية تكرار إنجاز نسخة 1986.

المحمدي يُوقف بلجيكا

عرف المحمدي أنه سيلعب أساسيًّا أمام بلجيكا بعد عزف السلام الوطني، حيث تعرّض بونو للإصابة، ورغم ذلك الاختبار الصعب فإنه لعب مباراة ممتازة أوقف فيها بلجيكا وحافظ للمغرب على التعادل حتى استطاع تسجيل الفوز.

ذكاء ودقة زياش

احتاج حكيم زياش إلى نظرة خاطفة فقط ليرى ميلان بوريان حارس مرمى كندا خارج مرماه عند الدقيقة الرابعة من المباراة الختامية لدور المجموعات ليسدد الكرة من مسافة بعيدة ويسجل الهدف الأول الذي فتح الطريق لاحقًا للتأهل إلى صدارة المجموعة في دور الـ16.

“لماذا لا نفوز بكأس العالم؟”

كانت تلك إحدى الجُمل الخالدة والمؤثرة في رحلة المغرب نحو نصف النهائي، لم يصدّق أحد المدرب الركراكي حين قالها بعد التأهل إلى دور الـ16، لكن مع التأهل لمواجهة فرنسا في نصف النهائي أصبحت مرجعًا مهمًّا لشحذ الهمم وبناء الأحلام والطموحات.

القائم العجيب

لعب المغرب مباراة كبيرة أمام إسبانيا وصمد حتى الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، لكن كل هذا كان سيصبح هباءً منثورًا لو لم يتعاطف القائم مع بونو وأسود الأطلس ومنع البديل بابلو سارابيا من إحراز هدف قاتل في الثانية الأخيرة، كان سيكون هدف الفوز وصعود إسبانيا إلى ربع النهائي.

العجيب أن القائم الآخر تصدى لتسديدته من ركلة الترجيح وكانت هي الركلة الأولى.

بانينكا حكيمي

ختم أشرف حكيمي أداء المغاربة المثالي في ركلات الترجيح أمام إسبانيا بإحراز الركلة الأخيرة على طريقة بانينكا الشهيرة، بعد أداء ممتاز من زملائه وعلى رأسهم الحارس بونو.

هدف النصيري

استطاع المغرب المرور من البرتغال بفضل هدف يوسف النصيري الذي سجله برأسية شهدت قفزة هائلة من جانبه إلى الأعلى، وأدخل الهدف المغرب في تاريخ كرة القدم حيث أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف النهائي.

الأم.. اللاعب رقم 13

إذا كان الجمهور هو اللاعب رقم 12 في المغرب، فأمهات اللاعبين هن اللاعب رقم 13، إذ لن تُمحى أبدًا صور احتفالات اللاعبين مع أمهاتهم بعد كل مباراة، ولن ينكر أحد أن وجودهن في المدرجات كان يعطي اللاعبين دوافع كبيرة لتقديم الأفضل.

ضاع أحد أجمل أهداف قطر 2022

لا تستطيع إلا أن تشعر بالحسرة على عدم دخول الكرة للمرمى عقب تسديدة جواد اليامق الخلفية المزدوجة الرائعة، ولا تستطيع إلا أن تثني على هوجو لوريس لتصديه المذهل للكرة.

هدف ضائع كان سيُدرج ضمن أجمل أهداف البطولة، وكان ربما سيغيّر سيناريو نصف النهائي.

هل تصدّق؟ المغرب محبط لعدم الوصول إلى النهائي

لو قال أحدهم قبل انطلاق قطر 2022 إن المغرب سيكون حزينًا لعدم الوصول إلى النهائي لوُصِف بأنه مجنون، لذا فإن تلك الصور التي ظهر فيها الجمهور محبطًا جدًّا بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي تلخص مدى عظمة الإنجاز.