لفتة فريدة.. مذيعا “فوكس نيوز” الأمريكية يظهران بالزي الخليجي داخل الاستديو (فيديو)

ظهر مذيعا قناة (فوكس نيوز) الرياضية الأمريكية داخل استوديوهات قطر بالزي الخليجي خلال حلقة الليلة الماضية، في لفتة فريدة من نوعها لاحتضان الثقافات العربية وتمثيلها.

وارتدى المذيعان الأمريكيان أليكسي لالاس وستو هولندن زي الرجال التقليدي في منطقة الخليج العربي، مساء أمس السبت، حيث ظهرا بالثياب البيضاء و”الحطّة” أو “الغترة” و”العقال”.

واستضاف المذيعان في حلقتهما خليفة الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة “أحب قطر” الاجتماعية، للحديث عن أجواء وتوقعات ما قبل الجولة النهائية والحاسمة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

"It's really nice to see the people embracing our culture, just as we are trying to embrace other people's cultures." @iloveqatar joins the FOX Sports set in Doha 🇶🇦 pic.twitter.com/3BbEyV4FKD

وأدى المذيعان التحية العربية على الهارون (سلام اليد وقبلات الوجنتين)، وأوضحا أنه هو من علّمهما إياها، وهو أيضًا من اختار لهما زيّهما العربي.

وقال الهارون “إنه لأمر رائع حقًّا أن نرى الناس يحتضنون ثقافتنا، تمامًا كما نحاول احتضان ثقافات الآخرين”.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الرياضية قد أرفقت تقريرًا لرحلة الصحفيَّين إلى محل الحياكة لصنع ثوبين قطريين خاصّين بهما، حيث تعرّفا على الأسماء العربية لأجزاء الزيّ التقليدي، وأبديا إعجابهما الشديد به بعد ارتدائه.

"We appreciate when people take our culture and make it feel like they are a part of it."@AlexiLalas and @stuholden dive into the world of fashion in Qatar ⬇️

Sponsored by @NTC_Qatar #feelmoreinQatar pic.twitter.com/fCz9Gv8GOc

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 17, 2022