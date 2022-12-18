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لفتة فريدة.. مذيعا “فوكس نيوز” الأمريكية يظهران بالزي الخليجي داخل الاستديو (فيديو)

ارتدى المذيعان الأمريكيان أليكسي لالاس وستو هولندن زي الرجال التقليدي في منطقة الخليج العربي (منصات التواصل)
18/12/2022-|آخر تحديث: 18/12/202204:50 PM (مكة المكرمة)

ظهر مذيعا قناة (فوكس نيوز) الرياضية الأمريكية داخل استوديوهات قطر بالزي الخليجي خلال حلقة الليلة الماضية، في لفتة فريدة من نوعها لاحتضان الثقافات العربية وتمثيلها.

وارتدى المذيعان الأمريكيان أليكسي لالاس وستو هولندن زي الرجال التقليدي في منطقة الخليج العربي، مساء أمس السبت، حيث ظهرا بالثياب البيضاء و”الحطّة” أو “الغترة” و”العقال”.

واستضاف المذيعان في حلقتهما خليفة الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة “أحب قطر” الاجتماعية، للحديث عن أجواء وتوقعات ما قبل الجولة النهائية والحاسمة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وأدى المذيعان التحية العربية على الهارون (سلام اليد وقبلات الوجنتين)، وأوضحا أنه هو من علّمهما إياها، وهو أيضًا من اختار لهما زيّهما العربي.

وقال الهارون “إنه لأمر رائع حقًّا أن نرى الناس يحتضنون ثقافتنا، تمامًا كما نحاول احتضان ثقافات الآخرين”.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الرياضية قد أرفقت تقريرًا لرحلة الصحفيَّين إلى محل الحياكة لصنع ثوبين قطريين خاصّين بهما، حيث تعرّفا على الأسماء العربية لأجزاء الزيّ التقليدي، وأبديا إعجابهما الشديد به بعد ارتدائه.

يشار إلى أن ارتداء الزي القطري التقليدي من قِبل المشجعين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لحضور مونديال كأس العالم 2022 في قطر، كان أحد أكثر المشاهد التي برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواجه المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي مساء اليوم في مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ويسعيان معًا إلى انتزاع اللقب العالمي الغالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند