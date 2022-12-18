كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022

يتواجه المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي اليوم في مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ويسعيان معًا إلى انتزاع اللقب العالمي الغالي مرة أخرى، حيث تريد كتيبة الألبيسيلستي التربع على عرش أم البطولات للمرة الثالثة في تاريخها، بينما تحاول الكتيبة الزرقاء الحفاظ على لقب روسيا 2018 ونيل اللقب للمرة الثالثة في تاريخها كذلك.

التاريخ والتوقيت

الأرجنتين X فرنسا الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.

الملعب

استاد لوسيل

الحكام

الحكم الرئيسي: سيمون مارسينياك (بولندا)

سيمون مارسينياك (بولندا) المساعد الأول: بافيل سوكولنيكي (بولندا)

بافيل سوكولنيكي (بولندا) المساعد الثاني: توماس ليستكييوش (بولندا)

توماس ليستكييوش (بولندا) الحكم الرابع: إسماعيل الفتاح (الولايات المتحدة)

إسماعيل الفتاح (الولايات المتحدة) الحكم الخامس: كاترين نيسبيت (الولايات المتحدة)

كاترين نيسبيت (الولايات المتحدة) المكلف بالفار: توماس كوياتكوفسكي (بولندا)

جاهزون للنهائي؟ 🔥 لقاء الأحلام بين فرنسا والأرجنتين بات على بعد سويعات قليلة فقط، فما توقعاتك له؟ 🇫🇷🇦🇷🤔#كأس_العالم_FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

أخبار الفريقين

يستطيع مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الاعتماد على لاعبيه كلهم، حيث استنفد ماركوس أكونيا وغونزالو مونسييل عقوبة التوقيف.

بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من دويوت أوباميكانو وأدريان رابيو اللذين تعذّر عليهما خوض مباراة المغرب بسبب الإصابة بأحد الفيروسات.

التشكيل المحتمل

الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

فرنسا: هوجو لوريس، جول كوندي، رافائيل فاران، إبراهيما كوناتي، ثيو هيرنانديز، أوريليان تشواميني، يوسف فوفانا، أوسماني ديمبيلي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

تاريخ المواجهات

تواجه المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي 12 مرة في السابق، حيث كان الفوز حليف الألبيسيلستي في 6 مناسبات، ومن نصيب الكتيبة الزرقاء 3 مرات، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

والتقى الطرفان في كأس العالم FIFA ثلاث مرات، حيث عاد الفوز للأرجنتين بفضل هدف لويس فيليبي مونتي في الأوروغواي عام 1930، وتكرر فوز أبناء أمريكا الجنوبية في مونديال الأرجنتين 1978 بنتيجة 2-1 من توقيع دانييل باساريلا وليوبولدو لوكي.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين خلال ثمن نهائي كأس العالم FIFA روسيا 2018، وانتهت بفوز الفرنسيين 4-3 بأهداف أنطوان غريزمان وبنجامين بافارد وكيليان مبابي في مناسبتين.

صباح الخير 🤩 إنه اليوم الموعود: يوم حسم هوية الفائز بلقب كأس العالم FIFA 🔥🇫🇷🇦🇷 pic.twitter.com/wr29rFUCUG — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 18, 2022

أهم أرقام الفريقين

يتواجه المنتخبان في الدورة الثانية على التوالي، بعد أن التقيا في ثمن نهائي روسيا 2018.

سيكون 15 لاعبًا شاركوا في تلك المباراة حاضرين في قطر، 7 في صفوف الأرجنتينيين و8 في صفوف الفرنسيين.

تسعى كتيبة الألبيسيلستي إلى بلوغ موقعة نهائي كأس العالم FIFA للمرة السادسة.

يحاول المنتخب الفرنسي الحصول على لقب أم البطولات للمرة الثانية على التوالي.

ماذا قالا؟

ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي:

“الأرجنتين التي نواجهها مختلفة عما كانت عليه قبل 4 سنوات”.

ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني: