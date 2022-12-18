سجل الفائزين بلقب كأس العالم لكرة القدم
18/12/2022-|آخر تحديث: 18/12/202209:45 PM (مكة المكرمة)
اختتمت منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بتتويج الأرجنتين باللقب بركلات الترجيح اليوم الأحد، وفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930:
2022 الأرجنتين
2018 فرنسا
2014 ألمانيا
2010 إسبانيا
2006 إيطاليا
2002 البرازيل
1998 فرنسا
1994 البرازيل
1990 ألمانيا الغربية
1986 الأرجنتين
1982 إيطاليا
1978 الأرجنتين
1974 ألمانيا الغربية
1970 البرازيل
1966 إنجلترا
1962 البرازيل
1958 البرازيل
1954 ألمانيا الغربية
1950 أوروغواي
1938 إيطاليا
1934 إيطاليا
1930 أوروغواي
المصدر : رويترز