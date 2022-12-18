سجل الفائزين بلقب كأس العالم لكرة القدم

اختتمت منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بتتويج الأرجنتين باللقب بركلات الترجيح اليوم الأحد، وفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930:

2022 الأرجنتين

2018 فرنسا

2014 ألمانيا

2010 إسبانيا

2006 إيطاليا

2002 البرازيل

1998 فرنسا

1994 البرازيل

1990 ألمانيا الغربية

1986 الأرجنتين

1982 إيطاليا

1978 الأرجنتين

1974 ألمانيا الغربية

1970 البرازيل

1966 إنجلترا

1962 البرازيل

1958 البرازيل

1954 ألمانيا الغربية

1950 أوروغواي

1938 إيطاليا

1934 إيطاليا

1930 أوروغواي