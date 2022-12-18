تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس

مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وسط عزوف كبير عن المشاركة.

غزة

11:00 بتوقيت الدوحة.

متابعة استقبال جثامين الفلسطينيين الثمانية الذين قضوا في البحر قبالة السواحل التونسية في طريق سعيهم للهجرة نحو أوربا.

اليمن

11:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد توقعات اليمنيين بشأن نتيجة المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قطر 2022.

إسطنبول

11:00 بتوقيت الدوحة.

الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي الثاني لمؤسسات العلماء نصرة للقدس وفلسطين بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة علمية من 30 دولة.

السودان

12:00 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة حول الوضع السياسي الراهن وموقف المجلس الأعلى من تطورات العملية السياسية.

سوريا

12:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من إحدى خيام النازحين السوريين بريف إدلب الشمالي.

السودان

14:00 بتوقيت الدوحة.

مظاهرات دعا إليها تحالف ما يُعرف بنداء أهل السودان للوفاق الوطني رفضا للاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وعدد من قوى التيار المدني.

باريس

13:00 بتوقيت الدوحة.

مسيرة تضامنية مع المهاجرين ومنددة بمشروع قانون الهجرة الجديد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر.

باريس

13:00 بتوقيت الدوحة.

أجواء نهائي كأس العالم وتجمّع الفرنسيين عند برج إيفل والشانزليزيه في العاصمة الفرنسية قبيل مواجهة فرنسا مع الأرجنتين.

الدوحة

15:00 بتوقيت الدوحة.

تغطية أجواء المونديال من محطة مترو لوسيل حيث يتوافد المشجعون لمتابعة المباراة النهائية.

غزة

15:10 بتوقيت الدوحة.

صلاة الجنازة في أحد مساجد القطاع على جثامين الفلسطينيين الثمانية الذين قضوا في البحر قبالة السواحل التونسية في طريق سعيهم للهجرة نحو أوربا.

بوينس آيرس

16:00 بتوقيت الدوحة.

أجواء متابعة نهائي كأس العالم في منطقة المشجعين بالعاصمة الأرجنتينية.

سوريا

17:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من أحد تجمعات النازحين السوريين في مدينة معرة مصرين شمال إدلب.

باريس

17:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022.

طرابلس – لبنان

17:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

إسطنبول

17:15 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

فلسطين

17:15 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من إحدى مناطق المشاهدة الخارجية في الخليل.

طرابلس – ليبيا

17:15 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من الميدان الكبير في طرابلس.

بيروت

17:30 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من أحد نوادي المشاهدة في بيروت.

بعبدا – لبنان

17:30 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من أحد تجمعات المشاهدين في بعبدا.

لندن/مباشر

17:30 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من أحد تجمعات المشاهدين في العاصمة البريطانية.

فلسطين

17:30 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من صالة سعد صائم برعاية اللجنة القطرية.

سوريا

17:40 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من خيمة “يلا حيهم ارحبوا” في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

فلسطين

17:40 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من إحدى قاعات المشاهدة في رام الله.

العراق

17:40 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من إحدى قاعات المشاهدة في العاصمة العراقية.

اليمن

17:40 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة اليمنيين للمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في ختام كأس العالم فيفا قطر 2022.

زغرب

18:00 بتوقيت الدوحة.

الكروات يستقبلون منتخب بلادهم الفائز بالمركز الثالث في كأس العالم فيفا قطر 2022.

السودان

18:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

فلسطين

18:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا من بلدة أبوديس شرق القدس.

بنغلاديش

18:00 بتوقيت الدوحة.

تغطية أجواء المباراة النهائية لمونديال قطر من مخيم “بهاسان شار” للاجئين حيث تقيم الأقلية المسلمة من الروهينغيا في بنغلاديش.

كينيا

18:00 بتوقيت الدوحة.

تغطية أجواء المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 من مخيم داداب للاجئين الصوماليين.

السعودية

18:00 بتوقيت الدوحة.

تغطية أجواء المباراة النهائية لمونديال قطر من مدينة الطائف.

باريس

18:45 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

السودان

18:45 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

باريس

20:00 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر ترصد الأجواء بعد نهاية المباراة الختامية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.