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بالبشت القطري.. ليونيل ميسي يرفع كأس العالم (فيديو)

18/12/2022-|آخر تحديث: 18/12/202210:43 PM (مكة المكرمة)

حقق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين حلمه بتكليل مباراته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم بالفوز باللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه خلال مسيرته الذهبية مع الأندية والمنتخب.

وألبس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نجم المنتخب الأرجنتيني البشت القطري، وهو ثوب تقليدي قطري، ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد، على ملعب اللوسيل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر