بالبشت القطري.. ليونيل ميسي يرفع كأس العالم (فيديو)

حقق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين حلمه بتكليل مباراته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم بالفوز باللقب الوحيد الذي كان ينقص خزائنه خلال مسيرته الذهبية مع الأندية والمنتخب.

وألبس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نجم المنتخب الأرجنتيني البشت القطري، وهو ثوب تقليدي قطري، ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد، على ملعب اللوسيل.

أن يُلبس أمير قطر الشيخ تميم اللاعب ليونيل ميسي "البشت" القطري التقليدي الفاخر لهو آخر لمسة قطرية ذكية في كأس عالم جاء متفوقا في كل شيء.

برافو قطر .. أبدعت وأقنعت فأذهلت العالم كله..#مونديال_قطر2022 pic.twitter.com/AFA5TAEV5w — محمد كريشان (@MhamedKrichen) December 18, 2022

حركة ارتداء #ميسي للبشت، رد اعتبار أكثر من رائع للزي العربي والذي طالما كان مثار سخرية الغرب وأفلام هوليوود.

#شكرا_قطر #كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/J2x1qhSglS — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) December 18, 2022