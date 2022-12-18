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المغربيان حكيمي وزياش يعادلان رقم الدعيع بالمشاركة في المباريات والخنوس أصغر لاعب عربي في المونديال

أشرف حكيمي وحكيم زياش يسجلان رقما قياسيا بالمشاركة في مونديال قطر (موقع فيفا)
18/12/2022

عادل النجمان المغربيان أشرف حكيمي وحكيم زياش رقم حارس المرمى السعودي التاريخي محمد الدعيع في عدد المباريات التي شارك فيها لاعبون عرب في نهائيات كأس العالم، بعشرة مباريات لكل منهم، بعد مشاركتهما في مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبَي المغرب وكرواتيا بمونديال قطر 2022.

وقال حساب الفيفا الرسمي لكأس العالم على تويتر “حكيم زياش وأشرف حكيمي آخر المنضمين. أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم من حيث عدد المباريات مع محمد الدعيع، لكل منهم 10 مباريات”.

وفي سياق متصل، أصبح اللاعب المغربي الشاب بلال الخنوس (18 عاما و221 يوما) أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

 

وشارك الخنوس منذ بداية المباراة في تشكيلة المنتخب المغربي بقرار من المدرب وليد الركراكي لإراحة بعض لاعبي خط الوسط الأساسيين الذين شاركوا في كل مباريات “أسود الأطلس” منذ بداية المونديال.

وكانت مسيرة المنتخب المغربي في مونديال قطر قد انتهت باحتلاله المركز الرابع بعد هزيمته أمام منتخب كرواتيا (2-1) على ملعب خليفة الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية