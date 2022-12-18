المغربيان حكيمي وزياش يعادلان رقم الدعيع بالمشاركة في المباريات والخنوس أصغر لاعب عربي في المونديال

عادل النجمان المغربيان أشرف حكيمي وحكيم زياش رقم حارس المرمى السعودي التاريخي محمد الدعيع في عدد المباريات التي شارك فيها لاعبون عرب في نهائيات كأس العالم، بعشرة مباريات لكل منهم، بعد مشاركتهما في مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبَي المغرب وكرواتيا بمونديال قطر 2022.

وقال حساب الفيفا الرسمي لكأس العالم على تويتر “حكيم زياش وأشرف حكيمي آخر المنضمين. أكثر اللاعبين العرب مشاركة في كأس العالم من حيث عدد المباريات مع محمد الدعيع، لكل منهم 10 مباريات”.

زياش وحكيمي آخر المنضمين 🆕 أكثر اللاعبين العرب مشاركة في #كأس_العالم_FIFA من حيث عدد المباريات 🔝 10- محمد الدعيع 🇸🇦

10- حكيم زياش 🇲🇦

10- أشرف حكيمي 🇲🇦 pic.twitter.com/RVG7lu75Ly — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 17, 2022

10 – شارك حكيم زياش وأشرف حكيمي 🇲🇦 في مباراتهما الـ10 بكأس العالم، ليعادلا رقم محمد الدعيع 🇸🇦 كأكثر لاعب عربي مشاركةً في تاريخ المونديال. قياسي. pic.twitter.com/IKmilH0xlP — OptaArabi (@OptaArabi) December 17, 2022

وفي سياق متصل، أصبح اللاعب المغربي الشاب بلال الخنوس (18 عاما و221 يوما) أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

18 – بلال الخنوس (18 عاماً و221 يوماً) أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم. فرصة. pic.twitter.com/RZsZP4da1X — OptaArabi (@OptaArabi) December 17, 2022

وشارك الخنوس منذ بداية المباراة في تشكيلة المنتخب المغربي بقرار من المدرب وليد الركراكي لإراحة بعض لاعبي خط الوسط الأساسيين الذين شاركوا في كل مباريات “أسود الأطلس” منذ بداية المونديال.

وكانت مسيرة المنتخب المغربي في مونديال قطر قد انتهت باحتلاله المركز الرابع بعد هزيمته أمام منتخب كرواتيا (2-1) على ملعب خليفة الدولي.