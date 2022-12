وزير الدفاع الروسي يتفقد قوّاته في أوكرانيا وضحايا بضربات على بيلغورود الروسية

زار وزير الدفاع الروسي (سيرغي شويغو) منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، بحسب ما أعلن الجيش الروسي في بيان اليوم الأحد.

وقال البيان إن شويغو “تفقد القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة” بما في ذلك خط الجبهة للتحدث مع الجنود.

ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة، لكن الإعلان عنها يأتي بعد يومين من اجتماع بين فلاديمير بوتين وقادة العملية الروسية في أوكرانيا بينهم شويغو.

واختارت روسيا التي شنت هجومًا على أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير، تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف منذ أكتوبر/تشرين الأول، الشبكات والمحولات الكهربائية في أوكرانيا، مما أدى إلى إغراق ملايين المدنيين في البرد والظلام مع حلول الشتاء.

وفي السياق، قتل شخص وجرح 5 آخرون اليوم الأحد في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تلغرام.

واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث قتل شخص وجرح آخر، حسب ما قال الحاكم، مضيفا أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا، بينما تحطمت نوافد مبان عدة.

