هل تكون رقصة مودريتش الأخيرة؟ فيفا يسلط الضوء على نجم كراوتيا قبل مواجهة المغرب

سيواجه المنتخب الكرواتي، اليوم السبت، نظيره المغربي لتحديد من سينال المركز الثالث في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت الدوحة على ملعب خليفة الدولي، وستكون هذه المباراة على الأرجح آخر مباراة لللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في أمّ البطولات.

وبمناسبة المواجهة السابقة بين المغرب وكرواتيا، كان صاحب القميص رقم 10 قد تحدث عن مستقبله مع منتخب بلاده قائلًا “سيكون من الرائع الفوز بكأس العالم، يمكنني الاعتزال إذا حدث ذلك”.

ولم تشأ الأقدار أن تكون نهاية لوكا مودريتش سعيدة في كأس العالم، فقد أجهضت الهزيمة بثلاثية دون رد أمام الأرجنتين في نصف النهائي أحلام الكروات، الذين سيخوضون مباراتهم الأخيرة في قطر من أجل المنافسة على المركز الثالث مع المغرب.

ومع ذلك، كانت مسيرة اللاعب الكرواتي حافلة بالأفراح والألقاب في رحلة ارتقت به إلى مصاف أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ المستديرة الساحرة.

وكانت كأس العالم قطر 2022 دليلًا آخر على ذلك، فبعد بداية غير مقنعة بدا أن كرواتيا فقدت بريقها الذي ميّزها في روسيا 2018، ولكن في غضون أسابيع قليلة تمكن الفريق الذي يدربه زلاتكو داليتش من بلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي.

في 24 فبراير/شباط 2006، وبعد مروره المتألق بمختلف الفئات الدنيا، استدعى المدرب زلاتكو كرانيكار للمرة الأولى لوكا مودريتش للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف، أصبح لاعب الوسط الشاب جزءًا من المجموعة الكرواتية المشاركة في كأس العالم بألمانيا، وبعد ذلك بقليل في أغسطس/آب من العام نفسه، سجل مودريتش هدفه الدولي الأول، خلال الفوز بهدفين دون مقابل على المنتخب الإيطالي -الذي كان قد توّج للتو بطلًا للعالم- في مباراة ودية.

وبعد ذلك بعامين، شارك مودريتش في كأس الأمم الأوروبية 2008، وبتسجيله ركلة جزاء ضد النمسا -المنتخب المضيف للبطولة- أصبح وهو في عمر 22 عامًا و73 يومًا أصغر هدّاف في تاريخ كرة القدم الكرواتية في إحدى البطولات الأوربية.

