مطار “هيثرو” يطالب شركات الطيران بتقليل الرحلات في عيد الميلاد

طلبت شركة مطار هيثرو في لندن من شركات الطيران وقف بيع تذاكر السفر عبر الرحلات القادمة إلى البلاد خلال عيد الميلاد، وذلك لتقليل حجم اضطراب العمل خلال إضرابات مسؤولي الهجرة.

وقالت شركة هيثرو، الجمعة، في بيان إنه تم إعداد الخطة بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتش أيروايز” وشركة “أتلانتك أيروايز”، اللتين تتخذان من المطار مقرا لهما وتعتزمان الامتثال.

وفي وقت سابق، خاطبت وكالة مراقبة الحدود البريطانية المطارات، وطالبتها بتقييد الطلب إلى مستوى لا يزيد على 80% من مستويات عام 2019 للقادمين خلال الاحتجاجات.

وقالت الوكالة إن خطوة وقف بيع تذاكر السفر، ليست مفروضة بشكل أحادي الجانب، إذ تم الاتفاق عليها مع بريتش أيروايز وفيرجين، وتظل طلبا لبقية الشركات المشغلة الأخرى.

وتواجه بريطانيا موجة من الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، في مختلف القطاعات، أشعلتها أزمة في تكلفة المعيشة ناجمة عن تنامي معدلات التضخم وتدهور الاقتصاد، وما رافقهما من انخفاض في الأجور.